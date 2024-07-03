https://ria.ru/20240703/moshennichestvo-1957006233.html
Мошенники придумали новую схему атаки на самозанятых
Мошенники придумали новую схему атаки на самозанятых - РИА Новости, 03.07.2024
Мошенники придумали новую схему атаки на самозанятых
Мошенники придумали новую схему, нацеленную на самозанятых и предпринимателей в РФ - в июне они начали звонить под видом налоговой службы и говорить жертве, что РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T05:22
2024-07-03T05:22
2024-07-03T05:22
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
технологии
общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мошенники придумали новую схему, нацеленную на самозанятых и предпринимателей в РФ - в июне они начали звонить под видом налоговой службы и говорить жертве, что видят у нее на банковском счете доходы, не учтенные при расчете налога, рассказал РИА Новости генеральный директор SafeTech Денис Калемберг. "В июне 2024 года мы увидели новый тип атаки, направленный на самозанятых, а также на физических лиц (в том числе предпринимателей), самостоятельно уплачивающих налоги со своих доходов. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом налоговиков и сообщают, что видят не учтенные при расчете налога суммы, поступавшие на банковский счет. То есть доходы, не учтенные при расчете налога. И сообщают о необходимости пройти сверку налоговых платежей - якобы соответствующий документ уже был направлен налогоплательщику, предлагают ознакомиться", - сказал Калемберг. Документ, о котором говорят псевдоналоговики, не отображается в приложении "Мой налог" или в личном кабинете Федеральной налоговой службы. Тогда мошенники сообщают, что ресурс ФНС и портал "Госуслуги" рассинхронизировались, а для восстановления работы нужно назвать код из смс-сообщения. После этого злоумышленник получает доступ к личному кабинету на государственном портале и может оформить от имени жертвы множество микрозаймов в микрофинансовых организациях. "В 2024 году уже были атаки, направленные на конкретные слои населения - на состоятельных клиентов банков (звонки редактора "Википедии"), на пенсионеров (звонки Социального фонда), на IT-специалистов (интересные вакансии). Но успешность этих атак обусловлена не только качеством мошеннических скриптов. СМС и push-коды - главная проблема с которой надо бороться, меняя полностью ландшафт систем безопасности за счет внедрения современных средств аутентификации и подтверждения на базе электронной подписи", - говорит эксперт.
https://ria.ru/20240703/moshenniki-1956990689.html
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), технологии, общество
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Технологии, Общество
Мошенники придумали новую схему атаки на самозанятых
SafeTech: мошенники стали звонить самозанятым и бизнесменам под видом налоговой
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мошенники придумали новую схему, нацеленную на самозанятых и предпринимателей в РФ - в июне они начали звонить под видом налоговой службы и говорить жертве, что видят у нее на банковском счете доходы, не учтенные при расчете налога, рассказал РИА Новости генеральный директор SafeTech Денис Калемберг.
"В июне 2024 года мы увидели новый тип атаки, направленный на самозанятых, а также на физических лиц (в том числе предпринимателей), самостоятельно уплачивающих налоги со своих доходов. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом налоговиков и сообщают, что видят не учтенные при расчете налога суммы, поступавшие на банковский счет. То есть доходы, не учтенные при расчете налога. И сообщают о необходимости пройти сверку налоговых платежей - якобы соответствующий документ уже был направлен налогоплательщику, предлагают ознакомиться", - сказал Калемберг.
Документ, о котором говорят псевдоналоговики, не отображается в приложении "Мой налог" или в личном кабинете Федеральной налоговой службы. Тогда мошенники сообщают, что ресурс ФНС
и портал "Госуслуги" рассинхронизировались, а для восстановления работы нужно назвать код из смс-сообщения.
После этого злоумышленник получает доступ к личному кабинету на государственном портале и может оформить от имени жертвы множество микрозаймов в микрофинансовых организациях.
"В 2024 году уже были атаки, направленные на конкретные слои населения - на состоятельных клиентов банков (звонки редактора "Википедии"), на пенсионеров (звонки Социального фонда), на IT-специалистов (интересные вакансии). Но успешность этих атак обусловлена не только качеством мошеннических скриптов. СМС и push-коды - главная проблема с которой надо бороться, меняя полностью ландшафт систем безопасности за счет внедрения современных средств аутентификации и подтверждения на базе электронной подписи", - говорит эксперт.