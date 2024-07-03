https://ria.ru/20240703/minzdrav-1957126723.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в "Крокусе"

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 03.07.2024

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в "Крокусе"

Трое пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах, они в состоянии средней степени тяжести, динамика положительная, заявил РИА Новости помощник... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:04

2024-07-03T15:04

2024-07-03T15:04

происшествия

коммерческая недвижимость

россия

москва

красногорск

алексей кузнецов

крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Трое пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах, они в состоянии средней степени тяжести, динамика положительная, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "На стационарном лечении в НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России и больницах Москвы остаются трое пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Они в состоянии средней степени тяжести, динамика положительная", - сказал Кузнецов. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел.

https://ria.ru/20240629/krokus-1956254484.html

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