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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 03.07.2024
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15:04 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/minzdrav-1957126723.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в "Крокусе"
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 03.07.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в "Крокусе"
Трое пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах, они в состоянии средней степени тяжести, динамика положительная, заявил РИА Новости помощник... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:04
2024-07-03T15:04
происшествия
коммерческая недвижимость
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красногорск
алексей кузнецов
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Трое пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах, они в состоянии средней степени тяжести, динамика положительная, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "На стационарном лечении в НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России и больницах Москвы остаются трое пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Они в состоянии средней степени тяжести, динамика положительная", - сказал Кузнецов. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел.
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происшествия, коммерческая недвижимость, россия, москва, красногорск, алексей кузнецов, крокус сити холл, крокус
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Россия, Москва, Красногорск, Алексей Кузнецов, Крокус Сити Холл, Крокус
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в "Крокусе"

Минздрав: трое пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Трое пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах, они в состоянии средней степени тяжести, динамика положительная, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"На стационарном лечении в НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России и больницах Москвы остаются трое пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Они в состоянии средней степени тяжести, динамика положительная", - сказал Кузнецов.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьРоссияМоскваКрасногорскАлексей КузнецовКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
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