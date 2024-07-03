https://ria.ru/20240703/minfin-1957018433.html

Минфин рассказал о налоговых льготах для IT-компаний

Минфин рассказал о налоговых льготах для IT-компаний - РИА Новости, 03.07.2024

Минфин рассказал о налоговых льготах для IT-компаний

Налоговые поправки ко II чтению предусматривают пониженную ставку налога на прибыль в 5% для IT-организаций до 2030 года, также дают льготу по налогу на прибыль РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T09:08

2024-07-03T09:08

2024-07-03T09:08

экономика

россия

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Налоговые поправки ко II чтению предусматривают пониженную ставку налога на прибыль в 5% для IT-организаций до 2030 года, также дают льготу по налогу на прибыль при пользовании российским софтом, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. Правительство России внесло в Госдуму поправки ко второму чтению большого налогового законопроекта, в них учтены предложения парламента и бизнеса. Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми. В пресс-релизе Минфина говорится, что поправками внесены уточнения в части налога на прибыль, НДФЛ, УСН, а также преобразования курортного сбора в туристический налог. "Расширение преференций для отраслей IT и радиоэлектроники: пониженная ставка по налогу на прибыль в размере 5% для ИТ – организаций до 2030 года; возможность применения для IT-компаний льгот при реорганизации в форме выделения; расширение для организаций радиоэлектронной промышленности перечня доходов, которые учитываются для применения пониженных тарифов страховых взносов", - сказано в сообщении. Кроме того, поправки дают возможность применения к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ повышенного коэффициента 2. "Это позволит уменьшать компаниям сумму налога на прибыль", - сообщили в Минфине. Также поправки предусматривают установление единого размера фиксированного НДФЛ для владельцев пяти и более КИК в сумме 25 миллионов рублей. Там также рассказали о предоставлении поправками налоговых стимулов для малых технологических компаний. Так, регионы смогут в 2025-2030 годах вводить пониженные ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет. В том числе предполагается снятие ограничения по видам НИОКР, по расходам на которые применяется повышающий коэффициент.

https://ria.ru/20240529/nalog-1949178363.html

https://realty.ria.ru/20240617/ipoteka-1953445832.html

https://ria.ru/20240318/nalogi-1933934644.html

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экономика, россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)