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Минфин рассказал о налоговых льготах для IT-компаний - РИА Новости, 03.07.2024
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09:08 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/minfin-1957018433.html
Минфин рассказал о налоговых льготах для IT-компаний
Минфин рассказал о налоговых льготах для IT-компаний - РИА Новости, 03.07.2024
Минфин рассказал о налоговых льготах для IT-компаний
Налоговые поправки ко II чтению предусматривают пониженную ставку налога на прибыль в 5% для IT-организаций до 2030 года, также дают льготу по налогу на прибыль РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T09:08
2024-07-03T09:08
экономика
россия
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Налоговые поправки ко II чтению предусматривают пониженную ставку налога на прибыль в 5% для IT-организаций до 2030 года, также дают льготу по налогу на прибыль при пользовании российским софтом, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. Правительство России внесло в Госдуму поправки ко второму чтению большого налогового законопроекта, в них учтены предложения парламента и бизнеса. Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми. В пресс-релизе Минфина говорится, что поправками внесены уточнения в части налога на прибыль, НДФЛ, УСН, а также преобразования курортного сбора в туристический налог. "Расширение преференций для отраслей IT и радиоэлектроники: пониженная ставка по налогу на прибыль в размере 5% для ИТ – организаций до 2030 года; возможность применения для IT-компаний льгот при реорганизации в форме выделения; расширение для организаций радиоэлектронной промышленности перечня доходов, которые учитываются для применения пониженных тарифов страховых взносов", - сказано в сообщении. Кроме того, поправки дают возможность применения к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ повышенного коэффициента 2. "Это позволит уменьшать компаниям сумму налога на прибыль", - сообщили в Минфине. Также поправки предусматривают установление единого размера фиксированного НДФЛ для владельцев пяти и более КИК в сумме 25 миллионов рублей. Там также рассказали о предоставлении поправками налоговых стимулов для малых технологических компаний. Так, регионы смогут в 2025-2030 годах вводить пониженные ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет. В том числе предполагается снятие ограничения по видам НИОКР, по расходам на которые применяется повышающий коэффициент.
https://ria.ru/20240529/nalog-1949178363.html
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экономика, россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин рассказал о налоговых льготах для IT-компаний

Минфин: пониженная ставка налога на прибыль для IT-организаций до 2030 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПрохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве
Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Налоговые поправки ко II чтению предусматривают пониженную ставку налога на прибыль в 5% для IT-организаций до 2030 года, также дают льготу по налогу на прибыль при пользовании российским софтом, сообщили в пресс-службе Минфина РФ.
Правительство России внесло в Госдуму поправки ко второму чтению большого налогового законопроекта, в них учтены предложения парламента и бизнеса. Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.
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В пресс-релизе Минфина говорится, что поправками внесены уточнения в части налога на прибыль, НДФЛ, УСН, а также преобразования курортного сбора в туристический налог.
"Расширение преференций для отраслей IT и радиоэлектроники: пониженная ставка по налогу на прибыль в размере 5% для ИТ – организаций до 2030 года; возможность применения для IT-компаний льгот при реорганизации в форме выделения; расширение для организаций радиоэлектронной промышленности перечня доходов, которые учитываются для применения пониженных тарифов страховых взносов", - сказано в сообщении.
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Кроме того, поправки дают возможность применения к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ повышенного коэффициента 2. "Это позволит уменьшать компаниям сумму налога на прибыль", - сообщили в Минфине.
Также поправки предусматривают установление единого размера фиксированного НДФЛ для владельцев пяти и более КИК в сумме 25 миллионов рублей.
Там также рассказали о предоставлении поправками налоговых стимулов для малых технологических компаний. Так, регионы смогут в 2025-2030 годах вводить пониженные ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет. В том числе предполагается снятие ограничения по видам НИОКР, по расходам на которые применяется повышающий коэффициент.
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ЭкономикаРоссияГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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