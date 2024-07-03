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Россия пригрозила Финляндии мерами в ответ на агрессивную политику - РИА Новости, 03.07.2024
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13:40 03.07.2024 (обновлено: 14:03 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/mery-1957087365.html
Россия пригрозила Финляндии мерами в ответ на агрессивную политику
Россия пригрозила Финляндии мерами в ответ на агрессивную политику - РИА Новости, 03.07.2024
Россия пригрозила Финляндии мерами в ответ на агрессивную политику
Россия примет необходимые меры, в том числе военно-технического характера, в ответ на агрессивную политику Хельсинки и ее союзников по НАТО, заявил заместитель... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:40
2024-07-03T14:03
россия
финляндия
хельсинки
нато
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия примет необходимые меры, в том числе военно-технического характера, в ответ на агрессивную политику Хельсинки и ее союзников по НАТО, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин. "Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе, которая угрожает безопасности РФ. Также мы предпримем необходимые меры, в том числе военно-технического характера, для противодействия агрессивным решениям Финляндии, а также ее натовских союзников", - сказал он в ходе брифинга в среду. Ранее стало известно о том, что парламент Финляндии одобрил оборонное соглашение с США, по которому американской стороне предоставят доступ к 15 военным объектам.
https://ria.ru/20240616/finlyandiya-1953184823.html
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россия, финляндия, хельсинки, нато, в мире
Россия, Финляндия, Хельсинки, НАТО, В мире
Россия пригрозила Финляндии мерами в ответ на агрессивную политику

МИД: Россия примет необходимые меры в ответ на агрессивную политику Финляндии

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия примет необходимые меры, в том числе военно-технического характера, в ответ на агрессивную политику Хельсинки и ее союзников по НАТО, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.
«
"Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе, которая угрожает безопасности РФ. Также мы предпримем необходимые меры, в том числе военно-технического характера, для противодействия агрессивным решениям Финляндии, а также ее натовских союзников", - сказал он в ходе брифинга в среду.
Ранее стало известно о том, что парламент Финляндии одобрил оборонное соглашение с США, по которому американской стороне предоставят доступ к 15 военным объектам.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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РоссияФинляндияХельсинкиНАТОВ мире
 
 
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