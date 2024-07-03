https://ria.ru/20240703/medalisty-1957202991.html

Рязанский губернатор встретился с выпускниками-медалистами этого года

Рязанский губернатор встретился с выпускниками-медалистами этого года - РИА Новости, 03.07.2024

Рязанский губернатор встретился с выпускниками-медалистами этого года

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с выпускниками-медалистами этого года, а также вручил региональные награды их учителям и родителям,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:15

2024-07-03T19:15

2024-07-03T19:40

рязанская область

рязанская область

павел малков

выпускной вечер

выпускники

единый государственный экзамен (егэ)

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РЯЗАНЬ, 3 июл — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с выпускниками-медалистами этого года, а также вручил региональные награды их учителям и родителям, сообщила пресс-служба правительства региона. В среду состоялось торжественное мероприятие, организованное в честь лучших выпускников Рязанской области и их наставников. Участие в нем приняли выпускники, которые закончили школы и гимназии с медалью "За особые успехи в учении" I степени, набрали 100 баллов на едином государственном экзамене, стали победителями олимпиад, а также педагоги и родители. "Все вы – гордость Рязанской области. Показали стремление к самосовершенствованию, проявили лидерские качества. Уверен, что все это пригодится в дальнейшем. Очень рассчитываю, что свою жизнь вы свяжите с Рязанской областью – замечательной малой родиной", - обратился к выпускникам губернатор, слова которого приводятся в сообщении. По данным Павла Малкова, в этом году в регионе 32 человека получили 100 баллов в ходе единого государственного экзамена, что больше прошлого года. Свыше 400 выпускников завершили учебу с золотой медалью. "В общении с губернатором выпускники рассказали о своих дальнейших планах, выбранных профессиях, творческих, спортивных увлечениях. В рамках мероприятия почетными грамотами губернатора, знаками "Благодарность от Земли Рязанской" и "За усердие" отмечены учителя и родители. Каждому выпускнику были вручены памятные монеты с Гербом Рязанской области", - отмечается в релизе.

https://ria.ru/20231025/ryazan-1905236754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рязанская область, павел малков, выпускной вечер, выпускники, единый государственный экзамен (егэ)