https://ria.ru/20240703/maskseti-1957208284.html

Брянские таможенники изготовили и передали бойцам СВО маскировочные сети

Брянские таможенники изготовили и передали бойцам СВО маскировочные сети - РИА Новости, 03.07.2024

Брянские таможенники изготовили и передали бойцам СВО маскировочные сети

Брянская таможня направила бойцам спецоперации гуманитарный груз, в его составе – собственноручно изготовленные сотрудниками маскировочные сети для укрытия... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:15

2024-07-03T19:15

2024-07-03T19:15

надежные люди

безопасность

сергей санакоев

сво

таможня

брянск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957196256_0:26:3070:1753_1920x0_80_0_0_7551bee30b7324c1178540e9a147771a.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Брянская таможня направила бойцам спецоперации гуманитарный груз, в его составе – собственноручно изготовленные сотрудниками маскировочные сети для укрытия военной техники, сообщает пресс-служба ведомства. "Брянские таможенники активно помогают военнослужащим, участвующим в СВО… На личные собранные денежные средства таможенниками были приобретены 200 деревоплит OSB и продукты питания… Для военнослужащих были закуплены три комплекта раций, бензопила, дизельный генератор и переданы 200 квадратных метров маскировочных сетей, изготовленных вручную таможенниками. Такие сети предназначены для укрытия крупной военной техники", – говорится в релизе. Как уточняется, помощь была отправлена в 144-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, которой ведомство оказывает помощь на постоянной основе, а также в 19-й мотострелковую Воронежско-Шумлинскую Краснознаменную ордена Суворова и Трудового Красного Знамени дивизию. "Любая помощь и поддержка важны для фронта. Бойцы на передовой защищают нас, а наш долг – позаботиться о них. Уверен, что все, что мы передаем за ленточку, пригодится солдатам и облегчит несение службы", – подчеркнул начальник Брянской таможни Сергей Санакоев, слова которого цитируются в релизе.

https://ria.ru/20240531/spetstekhnika-1949712878.html

брянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

безопасность, сергей санакоев, сво, таможня, брянск