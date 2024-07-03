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Брянские таможенники изготовили и передали бойцам СВО маскировочные сети
Брянские таможенники изготовили и передали бойцам СВО маскировочные сети - РИА Новости, 03.07.2024
Брянские таможенники изготовили и передали бойцам СВО маскировочные сети
Брянская таможня направила бойцам спецоперации гуманитарный груз, в его составе – собственноручно изготовленные сотрудниками маскировочные сети для укрытия... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:15
2024-07-03T19:15
2024-07-03T19:15
надежные люди
безопасность
сергей санакоев
сво
таможня
брянск
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Брянская таможня направила бойцам спецоперации гуманитарный груз, в его составе – собственноручно изготовленные сотрудниками маскировочные сети для укрытия военной техники, сообщает пресс-служба ведомства. "Брянские таможенники активно помогают военнослужащим, участвующим в СВО… На личные собранные денежные средства таможенниками были приобретены 200 деревоплит OSB и продукты питания… Для военнослужащих были закуплены три комплекта раций, бензопила, дизельный генератор и переданы 200 квадратных метров маскировочных сетей, изготовленных вручную таможенниками. Такие сети предназначены для укрытия крупной военной техники", – говорится в релизе. Как уточняется, помощь была отправлена в 144-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, которой ведомство оказывает помощь на постоянной основе, а также в 19-й мотострелковую Воронежско-Шумлинскую Краснознаменную ордена Суворова и Трудового Красного Знамени дивизию. "Любая помощь и поддержка важны для фронта. Бойцы на передовой защищают нас, а наш долг – позаботиться о них. Уверен, что все, что мы передаем за ленточку, пригодится солдатам и облегчит несение службы", – подчеркнул начальник Брянской таможни Сергей Санакоев, слова которого цитируются в релизе.
https://ria.ru/20240531/spetstekhnika-1949712878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей санакоев, сво, таможня, брянск
Надежные люди, Безопасность, Сергей Санакоев, СВО, таможня, Брянск
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Брянская таможня направила бойцам спецоперации гуманитарный груз, в его составе – собственноручно изготовленные сотрудниками маскировочные сети для укрытия военной техники, сообщает пресс-служба ведомства.
"Брянские таможенники активно помогают военнослужащим, участвующим в СВО… На личные собранные денежные средства таможенниками были приобретены 200 деревоплит OSB и продукты питания… Для военнослужащих были закуплены три комплекта раций, бензопила, дизельный генератор и переданы 200 квадратных метров маскировочных сетей, изготовленных вручную таможенниками. Такие сети предназначены для укрытия крупной военной техники", – говорится в релизе.
Как уточняется, помощь была отправлена в 144-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, которой ведомство оказывает помощь на постоянной основе, а также в 19-й мотострелковую Воронежско-Шумлинскую Краснознаменную ордена Суворова и Трудового Красного Знамени дивизию.
"Любая помощь и поддержка важны для фронта. Бойцы на передовой защищают нас, а наш долг – позаботиться о них. Уверен, что все, что мы передаем за ленточку, пригодится солдатам и облегчит несение службы", – подчеркнул начальник Брянской таможни Сергей Санакоев, слова которого цитируются в релизе.