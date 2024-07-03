https://ria.ru/20240703/mali-1957163604.html
В Мали более 20 человек погибли при нападении на деревню
В Мали более 20 человек погибли при нападении на деревню - РИА Новости, 03.07.2024
В Мали более 20 человек погибли при нападении на деревню
Более 20 человек погибли при нападении неизвестных вооруженных лиц на деревню Джигуибомбо в центральной части Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:45
2024-07-03T16:45
2024-07-03T16:49
в мире
мали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930417905_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_344e811fba74e5e525c2ea39dc36dd53.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 20 человек погибли при нападении неизвестных вооруженных лиц на деревню Джигуибомбо в центральной части Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в местных органах власти. "Более 20 гражданских лиц были убиты в деревне в центре Мали в ходе атаки, которую приписывают джихадистам", - говорится в сообщении. По данным портала Malijet, нападение, которое, как предполагается, было совершено террористами, произошло в понедельник вечером во время празднования свадьбы. Мали столкнулась с политическим кризисом и кризисом в области безопасности, когда в 2012 году на севере страны вспыхнули джихадистские и сепаратистские мятежи. Более десяти лет ожесточенных столкновений привели к ощутимым последствиям, в том числе массовому вынужденному переселению и катастрофической гуманитарной ситуации. В марте глава малийского МИД Абдулай Диоп заявил в интервью РИА Новости, что Мали контролирует всю свою территорию, при этом малийская армия ведет наступление на оставшиеся террористические и сепаратистские группировки.
https://ria.ru/20240618/mali-1953569176.html
мали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930417905_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_361ec79ddf7536bfbb2aa4d127644af4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали
В Мали более 20 человек погибли при нападении на деревню
При нападении на деревню Джигуибомбо в Мали погибли более 20 человек
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Более 20 человек погибли при нападении неизвестных вооруженных лиц на деревню Джигуибомбо в центральной части Мали, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на источник в местных органах власти.
"Более 20 гражданских лиц были убиты в деревне в центре Мали в ходе атаки, которую приписывают джихадистам", - говорится в сообщении.
По данным портала Malijet, нападение, которое, как предполагается, было совершено террористами, произошло в понедельник вечером во время празднования свадьбы.
Мали столкнулась с политическим кризисом и кризисом в области безопасности, когда в 2012 году на севере страны вспыхнули джихадистские и сепаратистские мятежи. Более десяти лет ожесточенных столкновений привели к ощутимым последствиям, в том числе массовому вынужденному переселению и катастрофической гуманитарной ситуации.
В марте глава малийского МИД Абдулай Диоп заявил в интервью РИА Новости, что Мали контролирует всю свою территорию, при этом малийская армия ведет наступление на оставшиеся террористические и сепаратистские группировки.