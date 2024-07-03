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В Мали более 20 человек погибли при нападении на деревню - РИА Новости, 03.07.2024
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16:45 03.07.2024 (обновлено: 16:49 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/mali-1957163604.html
В Мали более 20 человек погибли при нападении на деревню
В Мали более 20 человек погибли при нападении на деревню - РИА Новости, 03.07.2024
В Мали более 20 человек погибли при нападении на деревню
Более 20 человек погибли при нападении неизвестных вооруженных лиц на деревню Джигуибомбо в центральной части Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:45
2024-07-03T16:49
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 20 человек погибли при нападении неизвестных вооруженных лиц на деревню Джигуибомбо в центральной части Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в местных органах власти. "Более 20 гражданских лиц были убиты в деревне в центре Мали в ходе атаки, которую приписывают джихадистам", - говорится в сообщении. По данным портала Malijet, нападение, которое, как предполагается, было совершено террористами, произошло в понедельник вечером во время празднования свадьбы. Мали столкнулась с политическим кризисом и кризисом в области безопасности, когда в 2012 году на севере страны вспыхнули джихадистские и сепаратистские мятежи. Более десяти лет ожесточенных столкновений привели к ощутимым последствиям, в том числе массовому вынужденному переселению и катастрофической гуманитарной ситуации. В марте глава малийского МИД Абдулай Диоп заявил в интервью РИА Новости, что Мали контролирует всю свою территорию, при этом малийская армия ведет наступление на оставшиеся террористические и сепаратистские группировки.
https://ria.ru/20240618/mali-1953569176.html
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в мире, мали
В мире, Мали
В Мали более 20 человек погибли при нападении на деревню

При нападении на деревню Джигуибомбо в Мали погибли более 20 человек

© iStock.com / Thomas BrissiaudМали
Мали - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© iStock.com / Thomas Brissiaud
Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 20 человек погибли при нападении неизвестных вооруженных лиц на деревню Джигуибомбо в центральной части Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в местных органах власти.
"Более 20 гражданских лиц были убиты в деревне в центре Мали в ходе атаки, которую приписывают джихадистам", - говорится в сообщении.
По данным портала Malijet, нападение, которое, как предполагается, было совершено террористами, произошло в понедельник вечером во время празднования свадьбы.
Мали столкнулась с политическим кризисом и кризисом в области безопасности, когда в 2012 году на севере страны вспыхнули джихадистские и сепаратистские мятежи. Более десяти лет ожесточенных столкновений привели к ощутимым последствиям, в том числе массовому вынужденному переселению и катастрофической гуманитарной ситуации.
В марте глава малийского МИД Абдулай Диоп заявил в интервью РИА Новости, что Мали контролирует всю свою территорию, при этом малийская армия ведет наступление на оставшиеся террористические и сепаратистские группировки.
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