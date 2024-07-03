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В Краснодаре ребенок сломал лифт, помочившись на кнопки
В Краснодаре ребенок сломал лифт, помочившись на кнопки - РИА Новости, 03.07.2024
В Краснодаре ребенок сломал лифт, помочившись на кнопки
Мальчик сломал лифт в многоэтажке в Краснодаре, помочившись на кнопки, с его мамой проведена беседа, она полностью оплатит ремонт, сообщили РИА Новости в УК... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:02
2024-07-03T21:02
2024-07-03T21:02
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КРАСНОДАР, 3 июл – РИА Новости. Мальчик сломал лифт в многоэтажке в Краснодаре, помочившись на кнопки, с его мамой проведена беседа, она полностью оплатит ремонт, сообщили РИА Новости в УК "Флотилия". Ранее в сети интернет появилось видео, где мальчик в многоэтажке поднимается на лифте и мочится на кнопки. Когда в результате лифт остановился, ребёнок схватился за голову, начал прыгать и кричать, чтобы его выпустили, сопровождая всё это нецензурной лексикой. "С мамой ребёнка проведена беседа, обещала полностью оплатить ремонт", - ответили в управляющей компании. По словам представителя компании, инцидент произошёл вечером во вторник. Кнопки заклинило, и лифт застрял.
https://ria.ru/20240531/proisshestviya-1949741781.html
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краснодар, россия, происшествия
Краснодар, Россия, Происшествия
В Краснодаре ребенок сломал лифт, помочившись на кнопки
В Краснодаре мальчик сломал лифт в многоэтажке, помочившись на кнопки
КРАСНОДАР, 3 июл – РИА Новости. Мальчик сломал лифт в многоэтажке в Краснодаре, помочившись на кнопки, с его мамой проведена беседа, она полностью оплатит ремонт, сообщили РИА Новости в УК "Флотилия".
Ранее в сети интернет появилось видео, где мальчик в многоэтажке поднимается на лифте и мочится на кнопки. Когда в результате лифт остановился, ребёнок схватился за голову, начал прыгать и кричать, чтобы его выпустили, сопровождая всё это нецензурной лексикой.
"С мамой ребёнка проведена беседа, обещала полностью оплатить ремонт", - ответили в управляющей компании.
По словам представителя компании, инцидент произошёл вечером во вторник. Кнопки заклинило, и лифт застрял.