https://ria.ru/20240703/lavrov-1957218454.html
Лавров: Венгрия настаивает на соблюдении Украиной прав всех нацменьшинств
Лавров: Венгрия настаивает на соблюдении Украиной прав всех нацменьшинств - РИА Новости, 03.07.2024
Лавров: Венгрия настаивает на соблюдении Украиной прав всех нацменьшинств
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заверил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Будапешт настаивает на соблюдении Киевом прав всех нацменьшинств, а... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T20:21
2024-07-03T20:21
2024-07-03T20:21
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заверил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Будапешт настаивает на соблюдении Киевом прав всех нацменьшинств, а не только венгров, заявил Лавров. "Когда сейчас Евросоюз договаривался о начале предвступительных переговоров с Украиной, Венгрия настаивала на том, чтобы Украину обязали выполнять всё то, что требуется по международным конвенциям в отношении национальных меньшинств. Причем я вчера разговаривал с венгерским министром по телефону, он мне подтвердил, что они настояли на формулировке, которая касается не только венгерского меньшинства, о котором они пекутся прежде всего, это понятно, но которая касается всех национальных меньшинств, живущих в Украине", - сказал Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.По словам главы МИД России, сейчас ему интересно посмотреть, как Евросоюз будет готовиться к переговорам с Украиной. "В частности, по этому прямому требованию, которое грубейшим образом было нарушено режимами Порошенко и Зеленского. Посмотрим", - отметил Лавров. Во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. Также во вторник Лавров провел телефонный разговор с Сийярто, стороны обсудили украинский кризис и двустороннее взаимодействие, заявили в МИД РФ. Ранее Сийярто неоднократно повторял, что Венгрия готова к проведению встречи Орбана и Зеленского, однако Киев до сих пор не выполнил необходимые условия для этого, касающиеся восстановления прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье.
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в мире, венгрия, россия, киев, сергей лавров, петер сийярто, виктор орбан
В мире, Венгрия, Россия, Киев, Сергей Лавров, Петер Сийярто, Виктор Орбан
Лавров: Венгрия настаивает на соблюдении Украиной прав всех нацменьшинств
Глава МИД Лавров: Венгрия требует от Киева соблюдения прав всех нацменьшинств
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заверил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Будапешт настаивает на соблюдении Киевом прав всех нацменьшинств, а не только венгров, заявил Лавров.
"Когда сейчас Евросоюз договаривался о начале предвступительных переговоров с Украиной, Венгрия настаивала на том, чтобы Украину обязали выполнять всё то, что требуется по международным конвенциям в отношении национальных меньшинств. Причем я вчера разговаривал с венгерским министром по телефону, он мне подтвердил, что они настояли на формулировке, которая касается не только венгерского меньшинства, о котором они пекутся прежде всего, это понятно, но которая касается всех национальных меньшинств, живущих в Украине", - сказал Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
По словам главы МИД России, сейчас ему интересно посмотреть, как Евросоюз будет готовиться к переговорам с Украиной.
"В частности, по этому прямому требованию, которое грубейшим образом было нарушено режимами Порошенко и Зеленского. Посмотрим", - отметил Лавров.
Во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
посетил Киев с первым за 12 лет визитом. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза.
Также во вторник Лавров провел телефонный разговор с Сийярто, стороны обсудили украинский кризис и двустороннее взаимодействие, заявили в МИД РФ.
Ранее Сийярто неоднократно повторял, что Венгрия готова к проведению встречи Орбана и Зеленского, однако Киев до сих пор не выполнил необходимые условия для этого, касающиеся восстановления прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье.