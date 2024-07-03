https://ria.ru/20240703/latypov-1957019703.html

Родион Латыпов: коллапса на рынке жилья мы не ждем

Родион Латыпов: коллапса на рынке жилья мы не ждем - РИА Новости, 03.07.2024

Родион Латыпов: коллапса на рынке жилья мы не ждем

В июле Банк России будет принимать решение по ключевой ставке, однако не менее важным будут его обновленные прогнозы по ключевой ставке до 2027 года... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:00

2024-07-03T11:00

2024-07-03T11:00

интервью

родион латыпов

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

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В июле Банк России будет принимать решение по ключевой ставке, однако не менее важным будут его обновленные прогнозы по ключевой ставке до 2027 года включительно. О том, как эти прогнозы, а также завершение большинства программ льготной ипотеки с 1 июля и отмена требования обязательной продажи валюты повлияют на россиян и нашу экономику, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Финансового конгресса главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Беседовала Елена Лыкова.– Сейчас основным инструментом по управлению инфляцией у Банка России является изменение ключевой ставки. Начнет ли снижаться ставка во второй половине года или это уже перспектива 2025 года?– Я по-другому отвечу на этот вопрос. Основным инструментом по управлению инфляцией является не только изменение ключевой ставки, но и указание на ее дальнейшую траекторию. Важный элемент – это, помимо того, что на ближайшем заседании 26 июля Центральный банк примет решение по ключевой ставке, он будет менять ее прогноз. И управление ожиданиями по будущей траектории ключевой ставки не менее важный элемент денежно-кредитной политики, чем непосредственно ее кратковременные изменения. Ключевая ставка влияет на краткосрочные ставки денежного рынка, а на долгосрочные ставки будут в большей степени влиять ожидания ее дальнейшей траектории. Поэтому для меня на ближайшем заседании важным будет то, какие прогнозы ЦБ даст на 2024-2027 годы.Я жду существенного движения прогнозной траектории ключевой ставки вверх. И это движение, на мой взгляд, – более важный элемент денежно-кредитной политики, чем непосредственное изменение ключевой ставки.Напомню, прогноз средней ключевой ставки от Банка России на 2025 год сейчас 10-12%. Новый диапазон может быть 13-15%, возможно, даже 14-16%. На 2026 год новым прогнозным диапазоном может стать 10-12% вместо текущих 6-7%. То есть прогноз ключевой ставки на 2025 и 2026 годы может вырасти сразу на три-четыре процентных пункта по сравнению с апрельским прогнозом.При этом консенсус, скорее, предполагает ключевую ставку 17-18% на ближайшем заседании, то есть это рост на 100-200 базисных пунктов. А вот прогнозная траектория может поменяться сильнее, чем ключевая ставка. И важно, что в этот раз еще ЦБ изменит оценку диапазона нейтральной ставки. Сейчас это оценка 6-7%. Новый диапазон нейтральной ставки будет отражен в прогнозе на 2027 год, и он, скорее, будет 7-8%.– Какие сейчас еще есть инструменты по управлению инфляцией в РФ, на ваш взгляд?– Основной инструмент ДКП – это ключевая ставка и указание на ее дальнейшую траекторию, это инструмент номер один. Если говорить про то, что правительство может сделать, то часто можно слышать про регулирование или администрирование цен. Но его не применяют во избежание дисбалансов.Правительство может попробовать смягчить дисбалансы на рынке труда, потому что сейчас основная проблема для достижения цели по инфляции – это напряженность на нем. Административные меры по расшивке сложностей на рынке труда в среднесрочном и долгосрочном периоде помогут ЦБ добиться цели по инфляции.Какие здесь могут быть меры? Это, например, институционализация рынка аренды жилья, который сейчас во многом "серый", – это упростит межрегиональную мобильность людей. Налоговые вычеты, которые предложило правительство, на наш взгляд, должны также частично смягчить напряжение на рынке труда.Налоговая реформа, связанная с НДФЛ, включая введение вычетов, поможет выйти на рынок труда тем, кто считал уровни потенциальных зарплат очень низкими по сравнению с альтернативными доходами, например, получением пособий. Появление вычетов, в том числе для семей с детьми, даст стимул для работы тем, для кого станет привлекательным более высокий уровень заработка.– Каким вам видится курс рубля к доллару и юаню до конца этого года и в следующем году?– Большинство факторов, скорее, говорит в пользу ослабления курса рубля. Например, смягчение требования по обязательной репатриации валютной выручки, сокращение физических объемов экспорта нефтепродуктов, уменьшение объема нерегулярных продаж валюты в рамках использования средств ФНБ с 11,8 миллиарда рублей до 8,4 миллиарда рублей в день. В итоге рубль может вернуться к тем значениям, которые мы привыкли видеть в течение этого года, – 93-95 рублей за доллар, если импорт будет в норме.– Давайте вернемся к жилью. С 1 июля закончилась льготная ипотека, многие банки уже отказываются рассматривать заявки. Ждете ли вы обвала рынка и обвала цен на первичке и вторичке?– Коллапса на рынке жилья мы не ждем. Сейчас жилье, которое распродано, будет строиться в следующие два-три года, поэтому девелоперы продолжат относительно спокойно строить до тех пор, пока не сдадут распроданное жилье. А к тому времени, когда сектор жилой недвижимости может почувствовать на себе негативные эффекты отмены льготной ипотеки, мы надеемся на то, что ЦБ поборет инфляцию, и ставки будут ниже, и вместе с ними будут ниже ставки рыночной ипотеки. Рыночная ипотека оживет.– Насколько, по вашему мнению, при текущих условиях кредиты доступны для малого и среднего бизнеса?– Здесь мы абсолютно согласны с регулятором. Судя по динамике кредитования субъектов МСП, которое выросло на 28% год к году по итогам апреля по всей банковской системе, кредиты остаются доступными на фоне как значительных корпоративных прибылей, так и повышенных инфляционных ожиданий.Субъекты МСП кредитуются даже быстрее, чем крупные предприятия. Рост по всему портфелю корпоративного кредитования составил 21% год к году в мае, то есть ниже динамики кредитования МСП. Та же картина и в месячной динамике с начала года. Поэтому, судя по этой динамике, мы можем сделать очевидный вывод, что текущие уровни ставок не являются для МСП заградительными.– Сейчас доходность ОФЗ находится на многолетних максимальных уровнях. Насколько выгодно Минфину РФ продолжать заимствовать в такой ситуации?– Объем заимствований утвержден законом, это не вопрос выгоды для Минфина. На что действительно влияет стоимость привлечения, так это на будущую стоимость обслуживания госдолга, что, в свою очередь, по бюджетному правилу приводит к росту объемов заимствования.Но сделаем два замечания. Первое: с 2022 года, несмотря на рост бюджетного импульса, объем чистых заимствований соответствовал параметрам бюджетного правила, и по итогам 2022-2024 годов сложится даже ниже (примерно на 1,1 триллиона рублей), чем предполагалось в законе о федеральном бюджете на 2022-2024 годы. Почему так? И здесь важно второе уточнение. Напомню, что до 2022 года структурный баланс бюджета мог быть отрицательным. То есть, до 2022 года на нацпроекты Минфину было позволено иметь структурный дефицит в 0,5% ВВП, и, соответственно, это покрывалось за счет заимствований. Теперь бюджетное правило предполагает, что структурный баланс бюджета нулевой. И если мы посмотрим на динамику объема заимствований с учетом роста стоимости обслуживания госдолга и то, каким он должен был быть с учетом этого навеса в 0,5% ВВП, то на самом деле разница очень небольшая.Поэтому повышение стоимости обслуживания госдолга, которое приводит к дополнительным заимствованиям, не сильно меняет объем чистых заимствований в сравнении с тем, какими они были бы с учетом этого навеса в 0,5% ВВП.– Правительство смягчило требование по возвращению валютной выручки экспортерами. Следует ли вообще отменить требование?– Указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки экспортерами был смягчен таким образом, что теперь экспортеры должны продавать как минимум 54% валютной выручки (60% зачислять на счета в уполномоченных банках, из которых 90% продавать).Полная же отмена требования, скорее, не уменьшит объем продаж валюты, потому что даже для уплаты налогов и прочей операционной деятельности экспортерам нужно продавать ее больше, чем 54%. Так что полная отмена требования репатриировать и продавать валютную выручку мало что поменяет.

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https://ria.ru/20240628/yuan-1955969642.html

https://ria.ru/20240531/gospodderzhka-1949689157.html

https://ria.ru/20240624/valyuta-1955131148.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, родион латыпов, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)