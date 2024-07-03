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На месте крушения Су-25 в Грузии обнаружили черный ящик - РИА Новости, 03.07.2024
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13:59 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/krushenie-1957093510.html
На месте крушения Су-25 в Грузии обнаружили черный ящик
На месте крушения Су-25 в Грузии обнаружили черный ящик - РИА Новости, 03.07.2024
На месте крушения Су-25 в Грузии обнаружили черный ящик
Черный ящик обнаружен специалистами на месте крушения самолета Су-25 в Грузии, сообщает в среду министерство обороны страны. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:59
2024-07-03T13:59
грузия
су-25
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ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Черный ящик обнаружен специалистами на месте крушения самолета Су-25 в Грузии, сообщает в среду министерство обороны страны. Во вторник в Грузии во время плановых учений разбился самолет Су-25, пилот погиб. "Для полноценного расследования трагического происшествия соответствующими службами проводятся все необходимые процедуры. На данном этапе идентифицированы части летательного аппарата и найден черный ящик", - говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства. По данным министерства, в связи с инцидентом возбуждено дело по факту нарушения правил безопасности военного летательного аппарата. При этом отмечается, что перед полетом самолет прошел полную проверку согласно технической документации, также была проведена предполетная подготовка.
https://ria.ru/20240611/krushenie-1952095545.html
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грузия, су-25
Грузия, Су-25
На месте крушения Су-25 в Грузии обнаружили черный ящик

Минобороны Грузии сообщило об обнаружении черного ящика на месте крушения Су-25

© Sputnik / StringerМинистерство обороны Грузии
Министерство обороны Грузии - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Sputnik / Stringer
Министерство обороны Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Черный ящик обнаружен специалистами на месте крушения самолета Су-25 в Грузии, сообщает в среду министерство обороны страны.
Во вторник в Грузии во время плановых учений разбился самолет Су-25, пилот погиб.
«
"Для полноценного расследования трагического происшествия соответствующими службами проводятся все необходимые процедуры. На данном этапе идентифицированы части летательного аппарата и найден черный ящик", - говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства.
По данным министерства, в связи с инцидентом возбуждено дело по факту нарушения правил безопасности военного летательного аппарата. При этом отмечается, что перед полетом самолет прошел полную проверку согласно технической документации, также была проведена предполетная подготовка.
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