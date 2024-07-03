https://ria.ru/20240703/krushenie-1957093510.html

На месте крушения Су-25 в Грузии обнаружили черный ящик

На месте крушения Су-25 в Грузии обнаружили черный ящик - РИА Новости, 03.07.2024

На месте крушения Су-25 в Грузии обнаружили черный ящик

Черный ящик обнаружен специалистами на месте крушения самолета Су-25 в Грузии, сообщает в среду министерство обороны страны. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:59

2024-07-03T13:59

2024-07-03T13:59

грузия

су-25

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ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Черный ящик обнаружен специалистами на месте крушения самолета Су-25 в Грузии, сообщает в среду министерство обороны страны. Во вторник в Грузии во время плановых учений разбился самолет Су-25, пилот погиб. "Для полноценного расследования трагического происшествия соответствующими службами проводятся все необходимые процедуры. На данном этапе идентифицированы части летательного аппарата и найден черный ящик", - говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства. По данным министерства, в связи с инцидентом возбуждено дело по факту нарушения правил безопасности военного летательного аппарата. При этом отмечается, что перед полетом самолет прошел полную проверку согласно технической документации, также была проведена предполетная подготовка.

https://ria.ru/20240611/krushenie-1952095545.html

грузия

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грузия, су-25