https://ria.ru/20240703/kranovschik-1957033280.html

Рабочий умер из-за жары в кабине башенного крана в Москве

Рабочий умер из-за жары в кабине башенного крана в Москве - РИА Новости, 03.07.2024

Рабочий умер из-за жары в кабине башенного крана в Москве

Рабочий, потерявший сознание из-за сильной жары в кабине башенного крана на юге Москвы, умер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:29

2024-07-03T10:29

2024-07-03T12:49

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Рабочий, потерявший сознание из-за сильной жары в кабине башенного крана на юге Москвы, умер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Погиб, долго не могли проникнуть в кабину — был сильный боковой ветер", — сказал собеседник агентства.Инцидент произошел на строительной площадке высотного здания в 1-м Кожевническом переулке. Крановщик находился в кабине на высоте около 90 метров, примерно на уровне 25-го этажа. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по факту смерти проводится проверка.Позже стало известно, что спасатели спустили тело погибшего на землю при помощи специального альпинистского снаряжения.

https://ria.ru/20240703/telo-1957011939.html

москва

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2024

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москва, происшествия