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Рабочий умер из-за жары в кабине башенного крана в Москве
Рабочий умер из-за жары в кабине башенного крана в Москве - РИА Новости, 03.07.2024
Рабочий умер из-за жары в кабине башенного крана в Москве
Рабочий, потерявший сознание из-за сильной жары в кабине башенного крана на юге Москвы, умер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:29
2024-07-03T10:29
2024-07-03T12:49
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Рабочий, потерявший сознание из-за сильной жары в кабине башенного крана на юге Москвы, умер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Погиб, долго не могли проникнуть в кабину — был сильный боковой ветер", — сказал собеседник агентства.Инцидент произошел на строительной площадке высотного здания в 1-м Кожевническом переулке. Крановщик находился в кабине на высоте около 90 метров, примерно на уровне 25-го этажа. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по факту смерти проводится проверка.Позже стало известно, что спасатели спустили тело погибшего на землю при помощи специального альпинистского снаряжения.
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москва, происшествия
Рабочий умер из-за жары в кабине башенного крана в Москве
На юге Москвы рабочий в кабине крана потерял сознание из-за жары и погиб
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Рабочий, потерявший сознание из-за сильной жары в кабине башенного крана на юге Москвы, умер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Погиб, долго не могли проникнуть в кабину — был сильный боковой ветер", — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел на строительной площадке высотного здания в 1-м Кожевническом переулке. Крановщик находился в кабине на высоте около 90 метров, примерно на уровне 25-го этажа.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по факту смерти проводится проверка.
Позже стало известно, что спасатели спустили тело погибшего на землю при помощи специального альпинистского снаряжения.