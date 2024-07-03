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Рабочий умер из-за жары в кабине башенного крана в Москве - РИА Новости, 03.07.2024
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10:29 03.07.2024 (обновлено: 12:49 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/kranovschik-1957033280.html
Рабочий умер из-за жары в кабине башенного крана в Москве
Рабочий умер из-за жары в кабине башенного крана в Москве - РИА Новости, 03.07.2024
Рабочий умер из-за жары в кабине башенного крана в Москве
Рабочий, потерявший сознание из-за сильной жары в кабине башенного крана на юге Москвы, умер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:29
2024-07-03T12:49
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Рабочий, потерявший сознание из-за сильной жары в кабине башенного крана на юге Москвы, умер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Погиб, долго не могли проникнуть в кабину — был сильный боковой ветер", — сказал собеседник агентства.Инцидент произошел на строительной площадке высотного здания в 1-м Кожевническом переулке. Крановщик находился в кабине на высоте около 90 метров, примерно на уровне 25-го этажа. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по факту смерти проводится проверка.Позже стало известно, что спасатели спустили тело погибшего на землю при помощи специального альпинистского снаряжения.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Рабочий умер из-за жары в кабине башенного крана в Москве

На юге Москвы рабочий в кабине крана потерял сознание из-за жары и погиб

© АГН "Москва"Строящийся ЖК в Даниловском районе, где крановщик из-за сильной жары погиб на высоте 25 этажа. 3 июля 2024
Строящийся ЖК в Даниловском районе, где крановщик из-за сильной жары погиб на высоте 25 этажа. 3 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© АГН "Москва"
Строящийся ЖК в Даниловском районе, где крановщик из-за сильной жары погиб на высоте 25 этажа. 3 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Рабочий, потерявший сознание из-за сильной жары в кабине башенного крана на юге Москвы, умер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Погиб, долго не могли проникнуть в кабину — был сильный боковой ветер", — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел на строительной площадке высотного здания в 1-м Кожевническом переулке. Крановщик находился в кабине на высоте около 90 метров, примерно на уровне 25-го этажа.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по факту смерти проводится проверка.
Позже стало известно, что спасатели спустили тело погибшего на землю при помощи специального альпинистского снаряжения.
Спасатели на месте происшествия, где на Стригинском мосту через реку Оку при проведении строительных работ в воду сорвалась подвесная люлька, в которой находились 2 человека на окраине Нижнего Новгорода. 2 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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