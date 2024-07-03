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Китай может решить конфликт на Украине одним звонком, утверждает Стубб
Китай может решить конфликт на Украине одним звонком, утверждает Стубб - РИА Новости, 03.07.2024
Китай может решить конфликт на Украине одним звонком, утверждает Стубб
Президент Финляндии Александер Стубб в интервью агентству Bloomberg выразил мнение, что Китай мог бы закончить конфликт на Украине одним телефонным звонком, так РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T09:27
2024-07-03T09:27
2024-07-03T12:32
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб в интервью агентству Bloomberg выразил мнение, что Китай мог бы закончить конфликт на Украине одним телефонным звонком, так как полагает, что Москва якобы зависит от Пекина. "Россия сейчас так зависит от Китая. Один телефонный звонок от председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис. Если бы он сказал, что пора начинать мирные переговоры, Россия была бы вынуждена это сделать", — сказал Стубб. Китай не раз призывал к политическому урегулированию украинского кризиса, подчеркивая, что занимает справедливую и объективную позицию. Как заявил в начале июня глава МИД КНР Ван И, Пекин выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов.Москва, со своей стороны, также неоднократно выражала готовность к переговорам с Киевом, отмечая, что никогда не отказывалась от диалога. В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945059660.html
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Специальная военная операция на Украине, Китай, Россия, Финляндия, Александер Стубб, Си Цзиньпин, В мире, Украина
Китай может решить конфликт на Украине одним звонком, утверждает Стубб
Президент Финляндии Стубб: один звонок Си Цзиньпина решил бы украинский кризис