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Суд взыскал с "Мегафон ритейла" компенсацию за детские часы - РИА Новости, 03.07.2024
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08:37 03.07.2024
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Суд взыскал с "Мегафон ритейла" компенсацию за детские часы
Суд взыскал с "Мегафон ритейла" компенсацию за детские часы - РИА Новости, 03.07.2024
Суд взыскал с "Мегафон ритейла" компенсацию за детские часы
Мировой судебный участок Москвы рассмотрел гражданский иск о защите прав потребителя жителя столицы к компании "Мегафон ритейл" и постановил взыскать сумму... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T08:37
2024-07-03T08:37
москва
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мировой судебный участок Москвы рассмотрел гражданский иск о защите прав потребителя жителя столицы к компании "Мегафон ритейл" и постановил взыскать сумму компенсации в пять раз больше за детские часы, которую ранее добровольно не компенсировал ответчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В инстанции уточнили, что исковые требования были удовлетворены частично. "Взысканы уплаченные денежные средства за товар - часы детские в размере 8 890 рублей, неустойка за нарушение срока удовлетворения требований о возврате уплаченной за товар суммы за период 123 дня, компенсация морального вреда, штраф в рамках закона о защите прав потребителей, расходы на оплату юридических услуг, а всего денежных средств в размере 47 236 рублей", - сказал собеседник агентства. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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Суд взыскал с "Мегафон ритейла" компенсацию за детские часы

Суд взыскал с "Мегафон ритейла" компенсацию в пять раз больше за детские часы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушка со смартфоном в офисе компании "Мегафон" в Москве
Девушка со смартфоном в офисе компании Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Девушка со смартфоном в офисе компании "Мегафон" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мировой судебный участок Москвы рассмотрел гражданский иск о защите прав потребителя жителя столицы к компании "Мегафон ритейл" и постановил взыскать сумму компенсации в пять раз больше за детские часы, которую ранее добровольно не компенсировал ответчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В инстанции уточнили, что исковые требования были удовлетворены частично.
"Взысканы уплаченные денежные средства за товар - часы детские в размере 8 890 рублей, неустойка за нарушение срока удовлетворения требований о возврате уплаченной за товар суммы за период 123 дня, компенсация морального вреда, штраф в рамках закона о защите прав потребителей, расходы на оплату юридических услуг, а всего денежных средств в размере 47 236 рублей", - сказал собеседник агентства.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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