https://ria.ru/20240703/kompensatsiya-1957014028.html

Суд взыскал с "Мегафон ритейла" компенсацию за детские часы

Суд взыскал с "Мегафон ритейла" компенсацию за детские часы - РИА Новости, 03.07.2024

Суд взыскал с "Мегафон ритейла" компенсацию за детские часы

Мировой судебный участок Москвы рассмотрел гражданский иск о защите прав потребителя жителя столицы к компании "Мегафон ритейл" и постановил взыскать сумму... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T08:37

2024-07-03T08:37

2024-07-03T08:37

москва

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мировой судебный участок Москвы рассмотрел гражданский иск о защите прав потребителя жителя столицы к компании "Мегафон ритейл" и постановил взыскать сумму компенсации в пять раз больше за детские часы, которую ранее добровольно не компенсировал ответчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В инстанции уточнили, что исковые требования были удовлетворены частично. "Взысканы уплаченные денежные средства за товар - часы детские в размере 8 890 рублей, неустойка за нарушение срока удовлетворения требований о возврате уплаченной за товар суммы за период 123 дня, компенсация морального вреда, штраф в рамках закона о защите прав потребителей, расходы на оплату юридических услуг, а всего денежных средств в размере 47 236 рублей", - сказал собеседник агентства. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

https://ria.ru/20220907/nirvana-1814995071.html

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