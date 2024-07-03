https://ria.ru/20240703/komary-1957122894.html

"Нападают на туристов". В Геленджике пожаловались на нашествие комаров

"Нападают на туристов". В Геленджике пожаловались на нашествие комаров - РИА Новости, 03.07.2024

"Нападают на туристов". В Геленджике пожаловались на нашествие комаров

Увеличение популяции комаров, на которое жалуются туристы в Геленджике, объясняется тёплой зимой и недостаточной обработкой территории от насекомых, однако... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:00

2024-07-03T15:00

2024-07-03T16:08

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КРАСНОДАР, 3 июл – РИА Новости. Увеличение популяции комаров, на которое жалуются туристы в Геленджике, объясняется тёплой зимой и недостаточной обработкой территории от насекомых, однако сохранение жаркой погоды в регионе может привести к их массовой гибели, рассказал РИА Новости доцент кафедры зоологии КубГУ, кандидат биологических наук Владимир Гладун.Ранее в СМИ появилась информация о том, что комары "атакуют" отдыхающих в Геленджике, а сам курорт туристы сравнивают с болотом. При этом как уточнили РИА Новости в администрации города, власти Геленджика ежегодно выделяют средства на обработку территорий от комаров. В этом году такая обработка проводилась в апреле-мае."В окрестностях Геленджика, да и в самом Геленджике, огромное количество временных и постоянных водоемов, где развиваются личинки комаров. Сейчас температуры высокие, поэтому развитие у них идет быстро. Обработки, видимо, в черте города делают неэффективно. Поэтому их так много. Это также связано с другими факторами: например, зима у нас была не особенно холодная, и большинство личинок выжили и дали потомство в большем объеме, чем в прошлом году", - сказал Гладун.По его словам, комары летают на значительное расстояние из мест, где они выплодились. Поэтому они могли прилететь из любого временного водоема в полутора километрах от тех мест, где нападают на туристов."Есть государственные службы, которые этим занимаются. Если они сейчас усилят свои меры, обработают водоемы, и погибнет большая часть популяции. То, что их там много, никак это не влияет (на экосистему - ред.). Это наоборот - польза, дополнительная еда для их "врагов". Ими питаются многие птицы, хищные насекомые, например, стрекозы", - добавил собеседник агентства.В свою очередь высокие температуры положительны только для развития личинок, для взрослых особей они губительны. По словам эксперта, многие из комаров погибнут сами по себе или переместятся на другие территории, так как оптимальная температура для них - не выше 30 градусов тепла. Таким образом, прогнозируется, что их плотность может уменьшиться сама по себе.

https://ria.ru/20240118/gelendzhik-1740927169.html

https://ria.ru/20240424/virusy-1942098219.html

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геленджик, общество, россия