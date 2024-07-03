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Командир ВСУ получил 26 лет колонии за обстрелы жилых домов в ДНР - РИА Новости, 03.07.2024
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14:12 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/komandir-1957097926.html
Командир ВСУ получил 26 лет колонии за обстрелы жилых домов в ДНР
Командир ВСУ получил 26 лет колонии за обстрелы жилых домов в ДНР - РИА Новости, 03.07.2024
Командир ВСУ получил 26 лет колонии за обстрелы жилых домов в ДНР
Командир минометного взвода вооруженных сил Украины Алексей Казымов приговорен к 26 годам колонии строгого режима за обстрелы жилых домов в ДНР, сообщается в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:12
2024-07-03T14:12
происшествия
донецкая народная республика
россия
новоазовский район
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Командир минометного взвода вооруженных сил Украины Алексей Казымов приговорен к 26 годам колонии строгого режима за обстрелы жилых домов в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства, собранные СК РФ, признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора исполняющему обязанности командира минометной батареи 1 ОБМП 36 ОБрМП ВСУ старшему лейтенанту Алексею Казымову... Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 26 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что с июля по сентябрь 2019 года Казымов, находясь вблизи Тельмановского и Новоазовского районов ДНР и выполняя приказы командования, поручил подчиненным ему военнослужащим 36 ОБрМП ВСУ прицельно обстреливать села Чермалык, Октябрь и Коминтерново. В результате осколочные ранения получили два мирных жителя, один из которых скончался на месте происшествия. Кроме того, были частично повреждены и полностью уничтожены 19 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных средств и методов, убийстве и покушении на убийство, а также в умышленном повреждении чужого имущества. Подчеркивается, что подчиненные Казымова ранее уже приговорены судом к длительным срокам лишения свободы.
https://ria.ru/20240703/sud-1957053974.html
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происшествия, донецкая народная республика, россия, новоазовский район, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Новоазовский район, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Командир ВСУ получил 26 лет колонии за обстрелы жилых домов в ДНР

Командир минометного взвода ВСУ получил 26 лет за обстрелы жилых домов в ДНР

© СК РФКомандир минометного взвода вооруженных сил Украины Алексей Казымов во время дачи показаний
Командир минометного взвода вооруженных сил Украины Алексей Казымов во время дачи показаний
© СК РФ
Командир минометного взвода вооруженных сил Украины Алексей Казымов во время дачи показаний
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Командир минометного взвода вооруженных сил Украины Алексей Казымов приговорен к 26 годам колонии строгого режима за обстрелы жилых домов в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства, собранные СК РФ, признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора исполняющему обязанности командира минометной батареи 1 ОБМП 36 ОБрМП ВСУ старшему лейтенанту Алексею Казымову... Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 26 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Установлено, что с июля по сентябрь 2019 года Казымов, находясь вблизи Тельмановского и Новоазовского районов ДНР и выполняя приказы командования, поручил подчиненным ему военнослужащим 36 ОБрМП ВСУ прицельно обстреливать села Чермалык, Октябрь и Коминтерново. В результате осколочные ранения получили два мирных жителя, один из которых скончался на месте происшествия. Кроме того, были частично повреждены и полностью уничтожены 19 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных средств и методов, убийстве и покушении на убийство, а также в умышленном повреждении чужого имущества.
Подчеркивается, что подчиненные Казымова ранее уже приговорены судом к длительным срокам лишения свободы.
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