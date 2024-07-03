https://ria.ru/20240703/komandir-1957097926.html
Командир ВСУ получил 26 лет колонии за обстрелы жилых домов в ДНР
Командир ВСУ получил 26 лет колонии за обстрелы жилых домов в ДНР - РИА Новости, 03.07.2024
Командир ВСУ получил 26 лет колонии за обстрелы жилых домов в ДНР
Командир минометного взвода вооруженных сил Украины Алексей Казымов приговорен к 26 годам колонии строгого режима за обстрелы жилых домов в ДНР, сообщается в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:12
2024-07-03T14:12
2024-07-03T14:12
происшествия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Командир минометного взвода вооруженных сил Украины Алексей Казымов приговорен к 26 годам колонии строгого режима за обстрелы жилых домов в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства, собранные СК РФ, признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора исполняющему обязанности командира минометной батареи 1 ОБМП 36 ОБрМП ВСУ старшему лейтенанту Алексею Казымову... Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 26 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что с июля по сентябрь 2019 года Казымов, находясь вблизи Тельмановского и Новоазовского районов ДНР и выполняя приказы командования, поручил подчиненным ему военнослужащим 36 ОБрМП ВСУ прицельно обстреливать села Чермалык, Октябрь и Коминтерново. В результате осколочные ранения получили два мирных жителя, один из которых скончался на месте происшествия. Кроме того, были частично повреждены и полностью уничтожены 19 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных средств и методов, убийстве и покушении на убийство, а также в умышленном повреждении чужого имущества. Подчеркивается, что подчиненные Казымова ранее уже приговорены судом к длительным срокам лишения свободы.
https://ria.ru/20240703/sud-1957053974.html
https://ria.ru/20240702/gosizmena-1956915846.html
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Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Новоазовский район, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Командир ВСУ получил 26 лет колонии за обстрелы жилых домов в ДНР
Командир минометного взвода ВСУ получил 26 лет за обстрелы жилых домов в ДНР