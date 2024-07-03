https://ria.ru/20240703/komandir-1957097926.html

Командир ВСУ получил 26 лет колонии за обстрелы жилых домов в ДНР

Командир ВСУ получил 26 лет колонии за обстрелы жилых домов в ДНР - РИА Новости, 03.07.2024

Командир ВСУ получил 26 лет колонии за обстрелы жилых домов в ДНР

Командир минометного взвода вооруженных сил Украины Алексей Казымов приговорен к 26 годам колонии строгого режима за обстрелы жилых домов в ДНР, сообщается в... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:12

2024-07-03T14:12

2024-07-03T14:12

происшествия

донецкая народная республика

россия

новоазовский район

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957096956_87:0:2439:1323_1920x0_80_0_0_df6075047eeb66c67e9e333286638907.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Командир минометного взвода вооруженных сил Украины Алексей Казымов приговорен к 26 годам колонии строгого режима за обстрелы жилых домов в ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства, собранные СК РФ, признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора исполняющему обязанности командира минометной батареи 1 ОБМП 36 ОБрМП ВСУ старшему лейтенанту Алексею Казымову... Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 26 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что с июля по сентябрь 2019 года Казымов, находясь вблизи Тельмановского и Новоазовского районов ДНР и выполняя приказы командования, поручил подчиненным ему военнослужащим 36 ОБрМП ВСУ прицельно обстреливать села Чермалык, Октябрь и Коминтерново. В результате осколочные ранения получили два мирных жителя, один из которых скончался на месте происшествия. Кроме того, были частично повреждены и полностью уничтожены 19 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных средств и методов, убийстве и покушении на убийство, а также в умышленном повреждении чужого имущества. Подчеркивается, что подчиненные Казымова ранее уже приговорены судом к длительным срокам лишения свободы.

https://ria.ru/20240703/sud-1957053974.html

https://ria.ru/20240702/gosizmena-1956915846.html

донецкая народная республика

россия

новоазовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецкая народная республика, россия, новоазовский район, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)