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В парке в Ростове-на-Дону остановилось колесо обозрения с людьми - РИА Новости, 03.07.2024
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17:38 03.07.2024 (обновлено: 17:40 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/koleso-1957183586.html
В парке в Ростове-на-Дону остановилось колесо обозрения с людьми
В парке в Ростове-на-Дону остановилось колесо обозрения с людьми - РИА Новости, 03.07.2024
В парке в Ростове-на-Дону остановилось колесо обозрения с людьми
Колесо обозрения, в кабинках которого находились люди, остановилось примерно на час в парке Октябрьской революции в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:38
2024-07-03T17:40
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Колесо обозрения, в кабинках которого находились люди, остановилось примерно на час в парке Октябрьской революции в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости сотрудник парка. В последние дни в городе установилась жаркая погода. В дневные часы столбик термометра приближается к 40 градусам. "Сегодня около 15:00 во всем парке внезапно выключили свет. Естественно, и колесо обозрения остановилось", - сказал он. По информации собеседника агентства, отключение продлилось около часа, после чего люди смогли сойти с аттракциона. Медицинская помощь никому не понадобилась. Высота колеса обозрения в парке Октябрьской революции 65 метров.
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ростов-на-дону, россия, происшествия
Ростов-на-Дону, Россия, Происшествия
В парке в Ростове-на-Дону остановилось колесо обозрения с людьми

В Ростове-на-Дону на час остановилось колесо обозрения с людьми в кабинках

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкКолесо обозрения в парке в Ростове-на-Дону
Колесо обозрения в парке в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Колесо обозрения в парке в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Колесо обозрения, в кабинках которого находились люди, остановилось примерно на час в парке Октябрьской революции в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости сотрудник парка.
В последние дни в городе установилась жаркая погода. В дневные часы столбик термометра приближается к 40 градусам.
"Сегодня около 15:00 во всем парке внезапно выключили свет. Естественно, и колесо обозрения остановилось", - сказал он.
По информации собеседника агентства, отключение продлилось около часа, после чего люди смогли сойти с аттракциона. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Высота колеса обозрения в парке Октябрьской революции 65 метров.
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