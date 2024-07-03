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В парке в Ростове-на-Дону остановилось колесо обозрения с людьми
В парке в Ростове-на-Дону остановилось колесо обозрения с людьми - РИА Новости, 03.07.2024
В парке в Ростове-на-Дону остановилось колесо обозрения с людьми
Колесо обозрения, в кабинках которого находились люди, остановилось примерно на час в парке Октябрьской революции в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:38
2024-07-03T17:38
2024-07-03T17:40
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Колесо обозрения, в кабинках которого находились люди, остановилось примерно на час в парке Октябрьской революции в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости сотрудник парка. В последние дни в городе установилась жаркая погода. В дневные часы столбик термометра приближается к 40 градусам. "Сегодня около 15:00 во всем парке внезапно выключили свет. Естественно, и колесо обозрения остановилось", - сказал он. По информации собеседника агентства, отключение продлилось около часа, после чего люди смогли сойти с аттракциона. Медицинская помощь никому не понадобилась. Высота колеса обозрения в парке Октябрьской революции 65 метров.
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ростов-на-дону, россия, происшествия
Ростов-на-Дону, Россия, Происшествия
В парке в Ростове-на-Дону остановилось колесо обозрения с людьми
В Ростове-на-Дону на час остановилось колесо обозрения с людьми в кабинках
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Колесо обозрения, в кабинках которого находились люди, остановилось примерно на час в парке Октябрьской революции в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости сотрудник парка.
В последние дни в городе установилась жаркая погода. В дневные часы столбик термометра приближается к 40 градусам.
"Сегодня около 15:00 во всем парке внезапно выключили свет. Естественно, и колесо обозрения остановилось", - сказал он.
По информации собеседника агентства, отключение продлилось около часа, после чего люди смогли сойти с аттракциона. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Высота колеса обозрения в парке Октябрьской революции 65 метров.