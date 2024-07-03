https://ria.ru/20240703/kleveta-1957144986.html

Решетова написала заявление на Степанову после ее поста про развод Алсу

Решетова написала заявление на Степанову после ее поста про развод Алсу - РИА Новости, 03.07.2024

Решетова написала заявление на Степанову после ее поста про развод Алсу

Модель Анастасия Решетова подала заявление в МВД, в котором просит проверить высказывания психолога Вероники Степановой и возбудить уголовное дело по факту... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:00

2024-07-03T16:00

2024-07-03T17:39

вероника степанова

анастасия решетова

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Модель Анастасия Решетова подала заявление в МВД, в котором просит проверить высказывания психолога Вероники Степановой и возбудить уголовное дело по факту клеветы, сообщил РИА Новости адвокат Решетовой Сергей Жорин. Ранее Степанова разместила в своем Telegram-канале пост, в котором нелицеприятно высказалась о Решетовой в контексте развода между певицей Алсу и бизнесменом Яном Абрамовым. "Мы сегодня подали заявление в главное управлении МВД по городу Москве по факту клеветы, заявление написано в отношении Вероники Степановой. Мы считаем, что информация, которую она распространила у себя в Telegram-канале, не только носит недостоверный, порочащий характер, но и имеется фактор заведомости. То есть Степанова заведомо знала о том, что это недостоверная информация, но, тем не менее, ее распространила, что квалифицируется как клевета", - сказал Жорин. Как указывает в заявлении Решетова (документ имеется в распоряжении РИА Новости), опубликованные Степановой сведения характеризуют ее в глазах общества "как безнравственного и аморального человека", которым она не является, формируют негативное мнение о ней. "Таким образом, указанные сведения порочат мою честь и достоинство", - говорится в тексте. Модель считает, что в действиях Степановой имеются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, совершенная публично с использованием интернета, максимальная санкция - до двух лет лишения свободы). В конце июня суд дал два месяца для примирения певице Алсу и Абрамову в рамках иска об их разводе. Представитель бизнесмена Денис Архипов рассказал РИА Новости, что Абрамов рассчитывает на сохранение брака. Пара поженилась в 2006 году, имеет троих детей.

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https://ria.ru/20240127/tramp-1923789884.html

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вероника степанова, анастасия решетова