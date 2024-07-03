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Экс-главу управления Минфина Югры приговорили к пожизненному сроку

Экс-главу управления Минфина Югры приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 03.07.2024

Экс-главу управления Минфина Югры приговорили к пожизненному сроку

Суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к пожизненному сроку бывшего руководителя контрольно-ревизионного управления министерства финансов России по РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:34

2024-07-03T10:34

2024-07-03T10:36

происшествия

россия

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

генеральная прокуратура рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к пожизненному сроку бывшего руководителя контрольно-ревизионного управления министерства финансов России по ХМАО Юрия Чекина по делу об убийстве прокурора региона, сообщает прокуратура региона. Ранее вердиктом коллегии присяжных заседателей Чекин был признан виновным в хищении более 15 миллионов рублей, организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина, а также еще двух человек, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование. Сторона государственного обвинения, выступая в прениях, просила суд назначить Чекину наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сам подсудимый свою вину не признал. "Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил Чекина к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2000 году Чекин, будучи главным контролером-ревизором управления Минфина Югры, организовал убийство прокурора округа Юрия Бедерина. За денежное вознаграждение он привлек жителя Ханты-Мансийска, а тот двух своих приятелей. В июле 2000 года в подъезде дома киллер трижды выстрелил в потерпевшего из пистолета. От полученных ранений Бедерин скончался. Также в ходе расследования было установлено, что в 1993 году обвиняемый похитил 15,6 миллиона рублей в одном из государственных предприятий. Он же организовал убийства двух местных предпринимателей в 1996-1998 годах. При этом, находясь в розыске за ранее совершенные преступления, Чекин с 2010 по 2011 годы решил убить бывшего заместителя прокурора автономного округа из мести. Для этого он снова привлек одного из местных жителей, который впоследствии отказался от убийства. По информации Генпрокуратуры РФ, Чекин более 20 лет скрывался от правосудия. В результате скоординированной работы правоохранительных органов в 2021 году он был задержан.

https://ria.ru/20240426/krabovyy_korol-1942393578.html

https://ria.ru/20240617/zaderzhanie-1953338215.html

https://ria.ru/20230914/gagiev-1896260835.html

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происшествия, россия, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск, генеральная прокуратура рф