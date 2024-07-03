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В Херсонской области осудили вербовщика "Правого сектора"* - РИА Новости, 03.07.2024
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15:32 03.07.2024 (обновлено: 15:33 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/kherson-1957134578.html
В Херсонской области осудили вербовщика "Правого сектора"*
В Херсонской области осудили вербовщика "Правого сектора"* - РИА Новости, 03.07.2024
В Херсонской области осудили вербовщика "Правого сектора"*
Вербовщик запрещенного в РФ "Правого сектора"*, в составе которого он проходил военную подготовку с целью участия в боевых действиях против России, осужден... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:32
2024-07-03T15:33
происшествия
россия
херсонская область
украина
правый сектор
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ГЕНИЧЕСК, 3 июл - РИА Новости. Вербовщик запрещенного в РФ "Правого сектора"*, в составе которого он проходил военную подготовку с целью участия в боевых действиях против России, осужден Херсонской области, сообщил журналистам представитель УФСБ России по региону. "Новокаховским районным судом вынесен приговор гражданину Украины Павлу Зозулюку, 10.01.1981 года рождения, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)", - сказал он. Суд установил, что Зозулюк с 2015 года являлся участником и вербовщиком украинской организации "Правый сектор"*, в составе которой "проходил военную подготовку с целью участия в боевых действиях против интересов Российской Федерации". Фигурант занимался информационно-пропагандистской деятельностью, направленной на призывы к вступлению в "Правый сектор"* новых участников, уточнили в УФСБ. "Продолжая проживать на территории Херсонской области после вхождения ее в состав Российской Федерации, фигурант каких-либо действий, направленных на прекращение своего членства в запрещенной организации, не предпринимал", - добавил представитель ведомства. Преступление расследовалось СУСК России по Херсонской области. Приговор, согласно которому Зозулюк получил два года колонии, вступил в законную силу.* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.
https://ria.ru/20240611/sk-1952115774.html
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происшествия, россия, херсонская область , украина, правый сектор
Происшествия, Россия, Херсонская область , Украина, Правый сектор
В Херсонской области осудили вербовщика "Правого сектора"*

В Херсонской области осудили вербовщика "Правого сектора" Зозулюка

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 3 июл - РИА Новости. Вербовщик запрещенного в РФ "Правого сектора"*, в составе которого он проходил военную подготовку с целью участия в боевых действиях против России, осужден Херсонской области, сообщил журналистам представитель УФСБ России по региону.
"Новокаховским районным судом вынесен приговор гражданину Украины Павлу Зозулюку, 10.01.1981 года рождения, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)", - сказал он.
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Суд установил, что Зозулюк с 2015 года являлся участником и вербовщиком украинской организации "Правый сектор"*, в составе которой "проходил военную подготовку с целью участия в боевых действиях против интересов Российской Федерации". Фигурант занимался информационно-пропагандистской деятельностью, направленной на призывы к вступлению в "Правый сектор"* новых участников, уточнили в УФСБ.
«
"Продолжая проживать на территории Херсонской области после вхождения ее в состав Российской Федерации, фигурант каких-либо действий, направленных на прекращение своего членства в запрещенной организации, не предпринимал", - добавил представитель ведомства.
Преступление расследовалось СУСК России по Херсонской области. Приговор, согласно которому Зозулюк получил два года колонии, вступил в законную силу.
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