https://ria.ru/20240703/kherson-1957134578.html

В Херсонской области осудили вербовщика "Правого сектора"*

В Херсонской области осудили вербовщика "Правого сектора"* - РИА Новости, 03.07.2024

В Херсонской области осудили вербовщика "Правого сектора"*

Вербовщик запрещенного в РФ "Правого сектора"*, в составе которого он проходил военную подготовку с целью участия в боевых действиях против России, осужден... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:32

2024-07-03T15:32

2024-07-03T15:33

происшествия

россия

херсонская область

украина

правый сектор

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ГЕНИЧЕСК, 3 июл - РИА Новости. Вербовщик запрещенного в РФ "Правого сектора"*, в составе которого он проходил военную подготовку с целью участия в боевых действиях против России, осужден Херсонской области, сообщил журналистам представитель УФСБ России по региону. "Новокаховским районным судом вынесен приговор гражданину Украины Павлу Зозулюку, 10.01.1981 года рождения, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)", - сказал он. Суд установил, что Зозулюк с 2015 года являлся участником и вербовщиком украинской организации "Правый сектор"*, в составе которой "проходил военную подготовку с целью участия в боевых действиях против интересов Российской Федерации". Фигурант занимался информационно-пропагандистской деятельностью, направленной на призывы к вступлению в "Правый сектор"* новых участников, уточнили в УФСБ. "Продолжая проживать на территории Херсонской области после вхождения ее в состав Российской Федерации, фигурант каких-либо действий, направленных на прекращение своего членства в запрещенной организации, не предпринимал", - добавил представитель ведомства. Преступление расследовалось СУСК России по Херсонской области. Приговор, согласно которому Зозулюк получил два года колонии, вступил в законную силу.* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

https://ria.ru/20240611/sk-1952115774.html

https://ria.ru/20240524/boevik-1948064400.html

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происшествия, россия, херсонская область , украина, правый сектор