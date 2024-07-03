Рейтинг@Mail.ru
Один из пострадавших при теракте в Израиле умер от ран - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 03.07.2024 (обновлено: 16:49 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/izrail-1957148631.html
Один из пострадавших при теракте в Израиле умер от ран
Один из пострадавших при теракте в Израиле умер от ран - РИА Новости, 03.07.2024
Один из пострадавших при теракте в Израиле умер от ран
Израильские медики подтвердили гибель одного из пострадавших при теракте с ножом в торговом центре в городе Кармиэль на севере страны, сообщила государственная... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:09
2024-07-03T16:49
в мире
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957164151_0:298:3072:2026_1920x0_80_0_0_601d781dc74c63ce9d6f334629d05fba.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Израильские медики подтвердили гибель одного из пострадавших при теракте с ножом в торговом центре в городе Кармиэль на севере страны, сообщила государственная радиостанция Kan. Ранее в среду неизвестный совершил атаку с ножом в одном из торговых центров в Кармиэле, тяжело ранив двоих израильтян. Одному из пострадавших удалось ликвидировать нападавшего. Позднее стало известно, что нападавшим оказался 20-летний израильский араб из арабского населенного пункта Нахф недалеко от Кармиэля. По данным Kan, на месте нападения также находилась мать террориста, которая была задержана силовиками.
https://ria.ru/20240629/posolstvo-1956322849.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957164151_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_be6d550651ea824d0fc51487767ae29b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль
В мире, Израиль
Один из пострадавших при теракте в Израиле умер от ран

Врачи подтвердили смерть одного из пострадавших после теракта на севере Израиля

© AP Photo / Rami ShlushИзраильская полиция арестовывает мужчину после теракта с ножом в торговом центре в городе Кармиэль на севере Израиля. 3 июля 2024
Израильская полиция арестовывает мужчину после теракта с ножом в торговом центре в городе Кармиэль на севере Израиля. 3 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Rami Shlush
Израильская полиция арестовывает мужчину после теракта с ножом в торговом центре в городе Кармиэль на севере Израиля. 3 июля 2024
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Израильские медики подтвердили гибель одного из пострадавших при теракте с ножом в торговом центре в городе Кармиэль на севере страны, сообщила государственная радиостанция Kan.
Ранее в среду неизвестный совершил атаку с ножом в одном из торговых центров в Кармиэле, тяжело ранив двоих израильтян. Одному из пострадавших удалось ликвидировать нападавшего. Позднее стало известно, что нападавшим оказался 20-летний израильский араб из арабского населенного пункта Нахф недалеко от Кармиэля.
По данным Kan, на месте нападения также находилась мать террориста, которая была задержана силовиками.
Место происшествия, где мужчина стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля в Сербии - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
МИД Израиля сообщил, что пострадавших при ЧП у посольства в Белграде нет
29 июня, 14:53
 
В миреИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала