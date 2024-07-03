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Один из пострадавших при теракте в Израиле умер от ран
Один из пострадавших при теракте в Израиле умер от ран - РИА Новости, 03.07.2024
Один из пострадавших при теракте в Израиле умер от ран
Израильские медики подтвердили гибель одного из пострадавших при теракте с ножом в торговом центре в городе Кармиэль на севере страны, сообщила государственная... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:09
2024-07-03T16:09
2024-07-03T16:49
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Израильские медики подтвердили гибель одного из пострадавших при теракте с ножом в торговом центре в городе Кармиэль на севере страны, сообщила государственная радиостанция Kan. Ранее в среду неизвестный совершил атаку с ножом в одном из торговых центров в Кармиэле, тяжело ранив двоих израильтян. Одному из пострадавших удалось ликвидировать нападавшего. Позднее стало известно, что нападавшим оказался 20-летний израильский араб из арабского населенного пункта Нахф недалеко от Кармиэля. По данным Kan, на месте нападения также находилась мать террориста, которая была задержана силовиками.
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в мире, израиль
Один из пострадавших при теракте в Израиле умер от ран
Врачи подтвердили смерть одного из пострадавших после теракта на севере Израиля
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Израильские медики подтвердили гибель одного из пострадавших при теракте с ножом в торговом центре в городе Кармиэль на севере страны, сообщила государственная радиостанция Kan.
Ранее в среду неизвестный совершил атаку с ножом в одном из торговых центров в Кармиэле, тяжело ранив двоих израильтян. Одному из пострадавших удалось ликвидировать нападавшего. Позднее стало известно, что нападавшим оказался 20-летний израильский араб из арабского населенного пункта Нахф недалеко от Кармиэля.
По данным Kan, на месте нападения также находилась мать террориста, которая была задержана силовиками.