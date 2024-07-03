https://ria.ru/20240703/izrail-1957126503.html

Еврейские поселенцы устроили беспорядки в Израиле, пишут СМИ

Еврейские поселенцы устроили беспорядки в Израиле, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024

Еврейские поселенцы устроили беспорядки в Израиле, пишут СМИ

Израильские силовики в среду снесли незаконно возведенные поселенческие строения, возведенные на частной палестинской земле на Западном берегу, что... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:04

2024-07-03T15:04

2024-07-03T15:12

израиль

западный берег реки иордан

восточный иерусалим

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103384/57/1033845782_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_dd527c024d0d67d469a468e4a5be60bf.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Израильские силовики в среду снесли незаконно возведенные поселенческие строения, возведенные на частной палестинской земле на Западном берегу, что спровоцировало беспорядки со стороны еврейских поселенцев, которые бросали камни в полицейские машины, сообщил израильский новостной портал Ynet. Полиция Израиля прибыла в среду утром в район поселения Гиват-Оз-Цион в округе Беньямин чтобы демонтировать незаконно построенный еврейский поселенческий форпост, который находился на частной палестинской территории на Западном берегу реки Иордан. Силовики встретили активное сопротивление со стороны местных жителей, которые ложились поперек дороги, мешали проезду машин и кидали в них камни. "Всего было демонтировано шесть элементов построек, силы также работали над демонтажом подъездной дороги к этому месту. Работы по демонтажу были согласованы и одобрены на политическом уровне", - пишет портал. По данным портала, еврейские поселенцы из этого района неоднократно проводили террористические операции против палестинцев, иногда ставя под угрозу жителей соседний еврейских поселений. "Этот пункт – уязвимое место, из-за которого может произойти вспышка, которая охватит всю Иудею и Самарию (Западный берег реки Иордан - ред.)", - сообщается в протоколе службы безопасности, который цитирует Ynet. В эвакуации были задействованы около 500 полицейских, местные жители подожгли покрышки и автомобиль на подъезде к форпосту, некоторые отказывались от эвакуации, замуровывали себя в бетон. Силовики применили спецсредства, чтобы взять ситуацию под контроль. Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Кроме того, эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают такую экспансию как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с палестинцами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

https://ria.ru/20240414/ataka-1939915477.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240701/sud-1956756254.html

https://ria.ru/20231025/zaderzhanie-1905146731.html

израиль

западный берег реки иордан

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, западный берег реки иордан, восточный иерусалим, в мире