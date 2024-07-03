https://ria.ru/20240703/izrail-1957098793.html
В Израиле человек с ножом напал на посетителей торгового центра
В Израиле человек с ножом напал на посетителей торгового центра - РИА Новости, 03.07.2024
В Израиле человек с ножом напал на посетителей торгового центра
Нападение совершено с применением холодного оружия в торговом центре в городе Кармиэль на севере страны, в ходе инцидента пострадало два человека, сообщает в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:14
2024-07-03T14:14
2024-07-03T14:20
в мире
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151484/22/1514842268_0:81:1601:981_1920x0_80_0_0_ede90347bf06700b283425bc2db6e9ec.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нападение совершено с применением холодного оружия в торговом центре в городе Кармиэль на севере страны, в ходе инцидента пострадало два человека, сообщает в среду израильская полиция. "Некоторое время назад на горячую линию полиции поступило сообщение об инциденте с поножовщиной в городе Кармиэль, в результате которого пострадали два человека, один получил тяжелые ранения, другой - легкие", - говорится в сообщении. Нападавшего нейтрализовали на месте происшествия силы полиции северного округа.
https://ria.ru/20240630/napadenie-1956521302.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151484/22/1514842268_92:0:1508:1062_1920x0_80_0_0_9c80e5d775041bce1f3c9f3c723c8b6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
В Израиле человек с ножом напал на посетителей торгового центра
В израильском Кармиэле человек с ножом напал на посетителей торгового центра
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нападение совершено с применением холодного оружия в торговом центре в городе Кармиэль на севере страны, в ходе инцидента пострадало два человека, сообщает в среду израильская полиция.
"Некоторое время назад на горячую линию полиции поступило сообщение об инциденте с поножовщиной в городе Кармиэль, в результате которого пострадали два человека, один получил тяжелые ранения, другой - легкие", - говорится в сообщении.
Нападавшего нейтрализовали на месте происшествия силы полиции северного округа.