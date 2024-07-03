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В Израиле человек с ножом напал на посетителей торгового центра - РИА Новости, 03.07.2024
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14:14 03.07.2024 (обновлено: 14:20 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/izrail-1957098793.html
В Израиле человек с ножом напал на посетителей торгового центра
В Израиле человек с ножом напал на посетителей торгового центра - РИА Новости, 03.07.2024
В Израиле человек с ножом напал на посетителей торгового центра
Нападение совершено с применением холодного оружия в торговом центре в городе Кармиэль на севере страны, в ходе инцидента пострадало два человека, сообщает в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:14
2024-07-03T14:20
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нападение совершено с применением холодного оружия в торговом центре в городе Кармиэль на севере страны, в ходе инцидента пострадало два человека, сообщает в среду израильская полиция. "Некоторое время назад на горячую линию полиции поступило сообщение об инциденте с поножовщиной в городе Кармиэль, в результате которого пострадали два человека, один получил тяжелые ранения, другой - легкие", - говорится в сообщении. Нападавшего нейтрализовали на месте происшествия силы полиции северного округа.
https://ria.ru/20240630/napadenie-1956521302.html
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в мире, израиль
В мире, Израиль
В Израиле человек с ножом напал на посетителей торгового центра

В израильском Кармиэле человек с ножом напал на посетителей торгового центра

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нападение совершено с применением холодного оружия в торговом центре в городе Кармиэль на севере страны, в ходе инцидента пострадало два человека, сообщает в среду израильская полиция.
"Некоторое время назад на горячую линию полиции поступило сообщение об инциденте с поножовщиной в городе Кармиэль, в результате которого пострадали два человека, один получил тяжелые ранения, другой - легкие", - говорится в сообщении.
Нападавшего нейтрализовали на месте происшествия силы полиции северного округа.
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