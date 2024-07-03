https://ria.ru/20240703/izrail-1957098793.html

В Израиле человек с ножом напал на посетителей торгового центра

В Израиле человек с ножом напал на посетителей торгового центра - РИА Новости, 03.07.2024

В Израиле человек с ножом напал на посетителей торгового центра

Нападение совершено с применением холодного оружия в торговом центре в городе Кармиэль на севере страны, в ходе инцидента пострадало два человека, сообщает в... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:14

2024-07-03T14:14

2024-07-03T14:20

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израиль

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нападение совершено с применением холодного оружия в торговом центре в городе Кармиэль на севере страны, в ходе инцидента пострадало два человека, сообщает в среду израильская полиция. "Некоторое время назад на горячую линию полиции поступило сообщение об инциденте с поножовщиной в городе Кармиэль, в результате которого пострадали два человека, один получил тяжелые ранения, другой - легкие", - говорится в сообщении. Нападавшего нейтрализовали на месте происшествия силы полиции северного округа.

https://ria.ru/20240630/napadenie-1956521302.html

израиль

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в мире, израиль