https://ria.ru/20240703/investitsii-1957005768.html

В США рассказали, как зерно поможет защититься от инфляции

В США рассказали, как зерно поможет защититься от инфляции - РИА Новости, 03.07.2024

В США рассказали, как зерно поможет защититься от инфляции

Вложения в зерно позволят защититься от инфляции после того, как США начнут печатать деньги, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T05:13

2024-07-03T05:13

2024-07-03T05:13

сша

джим роджерс

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Вложения в зерно позволят защититься от инфляции после того, как США начнут печатать деньги, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Сельское хозяйство - это привлекательное место для инвестиций. Особенно после того, как они (власти США - ред.) снова начнут печатать деньги. А когда возникнет инфляция, зерно станет способом защитить себя", - сообщил он агентству. При этом Роджерс отметил, что сельское хозяйство долгое время находилось в состоянии "глубокой депрессии".

https://ria.ru/20240703/briks-1956999423.html

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сша, джим роджерс, в мире