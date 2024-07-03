https://ria.ru/20240703/investitsii-1957005768.html
В США рассказали, как зерно поможет защититься от инфляции
В США рассказали, как зерно поможет защититься от инфляции - РИА Новости, 03.07.2024
В США рассказали, как зерно поможет защититься от инфляции
Вложения в зерно позволят защититься от инфляции после того, как США начнут печатать деньги, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T05:13
2024-07-03T05:13
2024-07-03T05:13
сша
джим роджерс
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Вложения в зерно позволят защититься от инфляции после того, как США начнут печатать деньги, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Сельское хозяйство - это привлекательное место для инвестиций. Особенно после того, как они (власти США - ред.) снова начнут печатать деньги. А когда возникнет инфляция, зерно станет способом защитить себя", - сообщил он агентству. При этом Роджерс отметил, что сельское хозяйство долгое время находилось в состоянии "глубокой депрессии".
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сша, джим роджерс, в мире
США, Джим Роджерс, В мире
В США рассказали, как зерно поможет защититься от инфляции
Американский инвестор Роджерс: инвестиции в зерно помогут защититься от инфляции
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Вложения в зерно позволят защититься от инфляции после того, как США начнут печатать деньги, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Сельское хозяйство - это привлекательное место для инвестиций. Особенно после того, как они (власти США - ред.) снова начнут печатать деньги. А когда возникнет инфляция, зерно станет способом защитить себя", - сообщил он агентству.
При этом Роджерс отметил, что сельское хозяйство долгое время находилось в состоянии "глубокой депрессии".