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Американский инвестор назвал Китай и Узбекистан привлекательными странами - РИА Новости, 03.07.2024
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03:11 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/investitsii-1956999875.html
Американский инвестор назвал Китай и Узбекистан привлекательными странами
Американский инвестор назвал Китай и Узбекистан привлекательными странами - РИА Новости, 03.07.2024
Американский инвестор назвал Китай и Узбекистан привлекательными странами
Китай и Узбекистан являются привлекательными странами для вложения средств, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T03:11
2024-07-03T03:11
китай
узбекистан
джим роджерс
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Китай и Узбекистан являются привлекательными странами для вложения средств, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Я стараюсь искать вещи, которые снижаются или находятся под давлением. Так что если посмотреть на мир, то большинство рынков находятся на новых высотах, а Китай - внизу, поэтому я и смотрю на Китай. Я покупаю акции в Узбекистане, потому что там проводят очень хорошие изменения", - сообщил он агентству. По словам Роджерса, он не любит инвестировать в те рынки, которые находятся на подъеме.
https://ria.ru/20240526/investitsii-1948415652.html
китай
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китай, узбекистан, джим роджерс, в мире
Китай, Узбекистан, Джим Роджерс, В мире
Американский инвестор назвал Китай и Узбекистан привлекательными странами

Джим Роджерс назвал Китай и Узбекистан привлекательными для инвестиций странами

© iStock.com / primeimagesАнализ инвестиционного ландшафта
Анализ инвестиционного ландшафта - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© iStock.com / primeimages
Анализ инвестиционного ландшафта. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Китай и Узбекистан являются привлекательными странами для вложения средств, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Я стараюсь искать вещи, которые снижаются или находятся под давлением. Так что если посмотреть на мир, то большинство рынков находятся на новых высотах, а Китай - внизу, поэтому я и смотрю на Китай. Я покупаю акции в Узбекистане, потому что там проводят очень хорошие изменения", - сообщил он агентству.
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26 мая, 10:45
По словам Роджерса, он не любит инвестировать в те рынки, которые находятся на подъеме.
 
КитайУзбекистанДжим РоджерсВ мире
 
 
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