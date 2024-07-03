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"Дорого стоит". Греф процитировал главу ЦБ Германии, говоря об инфляции - РИА Новости, 03.07.2024
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16:29 03.07.2024 (обновлено: 17:15 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/inflyatsiya-1957156797.html
"Дорого стоит". Греф процитировал главу ЦБ Германии, говоря об инфляции
"Дорого стоит". Греф процитировал главу ЦБ Германии, говоря об инфляции - РИА Новости, 03.07.2024
"Дорого стоит". Греф процитировал главу ЦБ Германии, говоря об инфляции
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Финансовом конгрессе Банка России, напомнил, что развод с инфляцией очень дорого стоит. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:29
2024-07-03T17:15
экономика
германия
россия
герман греф
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Финансовом конгрессе Банка России, напомнил, что развод с инфляцией очень дорого стоит. &quot;Очень известный теоретик - глава центрального банка ФРГ, он сказал такую фразу: если вы заигрываете с инфляцией, то вы обречены на то, чтобы на ней жениться, а развод с инфляцией очень дорого стоит&quot;, - сказал он.Также глава Сбербанка считает, что если ЦБ РФ сейчас резко снизит ключевую ставку, банкам будет страшно выдавать кредиты. "Это был бы сигнал всем банкам всей экономике, что последний здравомыслящий наш институт под названием Центральный банк дал какой-то серьезный сбой. Скорее всего, все просто напросто перестанут выдавать деньги, потому что непонятно, что делать в таких условиях", - сказал он, отвечая на вопрос о предполагаемом снижении ключевой ставки.
https://ria.ru/20240703/investitsii-1957005768.html
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экономика, германия, россия, герман греф, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Германия, Россия, Герман Греф, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
"Дорого стоит". Греф процитировал главу ЦБ Германии, говоря об инфляции

Глава Сбербанка Греф напомнил, что развод с инфляцией очень дорого стоит

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф во время пленарной сессии в рамках финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге. 3 июля 2024
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф во время пленарной сессии в рамках финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге. 3 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф во время пленарной сессии в рамках финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге. 3 июля 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Финансовом конгрессе Банка России, напомнил, что развод с инфляцией очень дорого стоит.
«

"Очень известный теоретик - глава центрального банка ФРГ, он сказал такую фразу: если вы заигрываете с инфляцией, то вы обречены на то, чтобы на ней жениться, а развод с инфляцией очень дорого стоит", - сказал он.

Также глава Сбербанка считает, что если ЦБ РФ сейчас резко снизит ключевую ставку, банкам будет страшно выдавать кредиты.
"Это был бы сигнал всем банкам всей экономике, что последний здравомыслящий наш институт под названием Центральный банк дал какой-то серьезный сбой. Скорее всего, все просто напросто перестанут выдавать деньги, потому что непонятно, что делать в таких условиях", - сказал он, отвечая на вопрос о предполагаемом снижении ключевой ставки.
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ЭкономикаГерманияРоссияГерман ГрефСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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