https://ria.ru/20240703/inflyatsiya-1957156797.html

"Дорого стоит". Греф процитировал главу ЦБ Германии, говоря об инфляции

"Дорого стоит". Греф процитировал главу ЦБ Германии, говоря об инфляции - РИА Новости, 03.07.2024

"Дорого стоит". Греф процитировал главу ЦБ Германии, говоря об инфляции

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Финансовом конгрессе Банка России, напомнил, что развод с инфляцией очень дорого стоит. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:29

2024-07-03T16:29

2024-07-03T17:15

экономика

германия

россия

герман греф

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Финансовом конгрессе Банка России, напомнил, что развод с инфляцией очень дорого стоит. "Очень известный теоретик - глава центрального банка ФРГ, он сказал такую фразу: если вы заигрываете с инфляцией, то вы обречены на то, чтобы на ней жениться, а развод с инфляцией очень дорого стоит", - сказал он.Также глава Сбербанка считает, что если ЦБ РФ сейчас резко снизит ключевую ставку, банкам будет страшно выдавать кредиты. "Это был бы сигнал всем банкам всей экономике, что последний здравомыслящий наш институт под названием Центральный банк дал какой-то серьезный сбой. Скорее всего, все просто напросто перестанут выдавать деньги, потому что непонятно, что делать в таких условиях", - сказал он, отвечая на вопрос о предполагаемом снижении ключевой ставки.

https://ria.ru/20240703/investitsii-1957005768.html

германия

россия

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