https://ria.ru/20240703/germaniya-1957217160.html

В Германии спустя сутки потушили крупный пожар на верфи

В Германии спустя сутки потушили крупный пожар на верфи - РИА Новости, 03.07.2024

В Германии спустя сутки потушили крупный пожар на верфи

Пожар на верфи Люрссен в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии потушен спустя сутки, ущерб может исчисляться миллионами, сообщает... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T20:13

2024-07-03T20:13

2024-07-03T20:13

в мире

шлезвиг-гольштейн

германия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пожар на верфи Люрссен в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии потушен спустя сутки, ущерб может исчисляться миллионами, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на полицию. "Крупный пожар на верфи Люрссен... был потушен сегодня. Последние пожарные машины покинули территорию в 10 часов. Пожар в цехе верфи начался во вторник утром... Ущерб может исчисляться миллионами", - говорится на сайте NDR со ссылкой на данные правоохранителей. По информации полицейских, пожар начался из-за жары, в тушении были задействованы около 400 сотрудников пожарной службы. Жителям близлежащих районов, которые вчера были эвакуированы из-за задымления, разрешили вернуться домой.

https://ria.ru/20240621/pozhar-1954525093.html

шлезвиг-гольштейн

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в мире, шлезвиг-гольштейн, германия