https://ria.ru/20240703/germaniya-1957216922.html

"Вызывайте русских". На Западе рассказали, с чем столкнулась Германия

"Вызывайте русских". На Западе рассказали, с чем столкнулась Германия - РИА Новости, 03.07.2024

"Вызывайте русских". На Западе рассказали, с чем столкнулась Германия

Немецкие Вооруженные силы, численность которых оценивается в 200 тысяч солдат, испытывают большую нехватку вооружения, винтовка найдется лишь для каждого... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T20:11

2024-07-03T20:11

2024-07-03T23:13

германия

москва

чей боуз

олаф шольц

владимир путин

нато

в мире

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Немецкие Вооруженные силы, численность которых оценивается в 200 тысяч солдат, испытывают большую нехватку вооружения, винтовка найдется лишь для каждого четвертого бойца, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."По имеющимся данным, немецкие Вооруженные силы сейчас имеют в своем распоряжении около 50-60 тысяч винтовок на свои 200 тысяч солдат", — заявил Боуз.Свой пост он сопроводил картинкой, на которой канцлер ФРГ Олаф Шольц иглой лопает воздушный шарик, разукрашенный в цвета флага Германии."Вызывайте русских", — заключил журналист.Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240703/ukraina-1957031739.html

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германия, москва, чей боуз, олаф шольц, владимир путин, нато, в мире