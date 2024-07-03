"Вызывайте русских". На Западе рассказали, с чем столкнулась Германия
Журналист Боуз: бундесвер имеет около 50-60 тыс винтовок на 200 тыс солдат
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Немецкие Вооруженные силы, численность которых оценивается в 200 тысяч солдат, испытывают большую нехватку вооружения, винтовка найдется лишь для каждого четвертого бойца, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
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"По имеющимся данным, немецкие Вооруженные силы сейчас имеют в своем распоряжении около 50-60 тысяч винтовок на свои 200 тысяч солдат", — заявил Боуз.
© Скриншот с официальной страницы Чея Бооуза в ХПост ирландского журналиста Чея Боуза в соцсети X
© Скриншот с официальной страницы Чея Бооуза в Х
Пост ирландского журналиста Чея Боуза в соцсети X
Свой пост он сопроводил картинкой, на которой канцлер ФРГ Олаф Шольц иглой лопает воздушный шарик, разукрашенный в цвета флага Германии.
"Вызывайте русских", — заключил журналист.
Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".