Рейтинг@Mail.ru
Один из пострадавших в ДТП в Анталье россиян находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 03.07.2024 (обновлено: 18:17 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/genkonsulstvo-1957192901.html
Один из пострадавших в ДТП в Анталье россиян находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших в ДТП в Анталье россиян находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 03.07.2024
Один из пострадавших в ДТП в Анталье россиян находится в тяжелом состоянии
Семеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья, остаются в больницах, один в тяжелом состоянии, сообщило в среду генеральное... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:12
2024-07-03T18:17
анталья (провинция)
россия
турция
в мире
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957037082_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_3b7fc5ded02d3a460dbfcf01f76776c2.jpg
СТАМБУЛ, 3 июл - РИА Новости. Семеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья, остаются в больницах, один в тяжелом состоянии, сообщило в среду генеральное консульство РФ в Анталье.В генконсульстве отметили, что в автобусе, врезавшемся в бетонное ограждение трассы Аланья-Анталья у поселка Манавгат, находились 18 российских и семь белорусских туристов."Двое россиян вылетели на Родину в запланированное время, остальные направлены в медицинские учреждения. По состоянию на 17.00 (совпадает с мск) в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы", - говорится в заявлении дипмиссии.Остальные пассажиры размещены в гостинице и планируют вернуться в Россию в ближайшее время, сообщило консульство.В дипмиссии подчеркнули, что консульство находится в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора, страховой компании и продолжит оказывать соответствующую помощь, чтобы пострадавшие граждане как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись в РФ.
https://ria.ru/20240703/dtp-1957057256.html
https://ria.ru/20240703/dtp-1957067102.html
анталья (провинция)
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957037082_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_6ad122fbcc6c172bbb4c96d8adb63982.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анталья (провинция), россия, турция, в мире, происшествия
Анталья (провинция), Россия, Турция, В мире, Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Анталье россиян находится в тяжелом состоянии

Генконсульство: семеро пострадавших в ДТП в Анталье россиян остаются в больницах

© Фото : Nehir HaberДТП с автобусом в Анталье
ДТП с автобусом в Анталье - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Nehir Haber
ДТП с автобусом в Анталье
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 3 июл - РИА Новости. Семеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья, остаются в больницах, один в тяжелом состоянии, сообщило в среду генеральное консульство РФ в Анталье.
В генконсульстве отметили, что в автобусе, врезавшемся в бетонное ограждение трассы Аланья-Анталья у поселка Манавгат, находились 18 российских и семь белорусских туристов.
ДТП с автобусом в Анталье - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В АТОР рассказали о пострадавших в ДТП с российскими туристами в Турции
Вчера, 12:05
"Двое россиян вылетели на Родину в запланированное время, остальные направлены в медицинские учреждения. По состоянию на 17.00 (совпадает с мск) в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы", - говорится в заявлении дипмиссии.
Остальные пассажиры размещены в гостинице и планируют вернуться в Россию в ближайшее время, сообщило консульство.
В дипмиссии подчеркнули, что консульство находится в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора, страховой компании и продолжит оказывать соответствующую помощь, чтобы пострадавшие граждане как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись в РФ.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2023-2024 годах
Вчера, 12:33
 
Анталья (провинция)РоссияТурцияВ миреПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала