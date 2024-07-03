https://ria.ru/20240703/genkonsulstvo-1957192901.html

Один из пострадавших в ДТП в Анталье россиян находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших в ДТП в Анталье россиян находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 03.07.2024

Один из пострадавших в ДТП в Анталье россиян находится в тяжелом состоянии

Семеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья, остаются в больницах, один в тяжелом состоянии, сообщило в среду генеральное... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T18:12

2024-07-03T18:12

2024-07-03T18:17

анталья (провинция)

россия

турция

в мире

происшествия

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СТАМБУЛ, 3 июл - РИА Новости. Семеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья, остаются в больницах, один в тяжелом состоянии, сообщило в среду генеральное консульство РФ в Анталье.В генконсульстве отметили, что в автобусе, врезавшемся в бетонное ограждение трассы Аланья-Анталья у поселка Манавгат, находились 18 российских и семь белорусских туристов."Двое россиян вылетели на Родину в запланированное время, остальные направлены в медицинские учреждения. По состоянию на 17.00 (совпадает с мск) в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы", - говорится в заявлении дипмиссии.Остальные пассажиры размещены в гостинице и планируют вернуться в Россию в ближайшее время, сообщило консульство.В дипмиссии подчеркнули, что консульство находится в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора, страховой компании и продолжит оказывать соответствующую помощь, чтобы пострадавшие граждане как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись в РФ.

https://ria.ru/20240703/dtp-1957057256.html

https://ria.ru/20240703/dtp-1957067102.html

анталья (провинция)

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анталья (провинция), россия, турция, в мире, происшествия