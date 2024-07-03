https://ria.ru/20240703/gazoprovod-1957204509.html

Россия и Монголия на встрече глав государств обсуждали "Силу Сибири — 2"

Россия и Монголия на встрече глав государств обсуждали "Силу Сибири — 2" - РИА Новости, 03.07.2024

Россия и Монголия на встрече глав государств обсуждали "Силу Сибири — 2"

Россия и Монголия на встрече глав государств обсуждали вопрос прокладки газопровода "Сила Сибири 2" по территории республики, сообщил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:00

2024-07-03T19:00

2024-07-03T19:00

экономика

россия

монголия

китай

александр новак

владимир путин

улан-баторская железная дорога

газпром

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Россия и Монголия на встрече глав государств обсуждали вопрос прокладки газопровода "Сила Сибири 2" по территории республики, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "С монгольской стороной обсуждали вопросы прокладки газопровода "Силы Сибири 2" по территории Монгольской республики, участие в разработке схемы газоснабжения", – сказал он журналистам по итогам встречи глав двух государств. Кроме того, стороны говорили о проекте Улан-Баторской железной дороги, участии российских компаний в Улан-Баторской ТЭЦ-3, а также о развитии поставок нефтепродуктов в Монголию. Россия, как уточнил Новак, с долей в 95% является ключевым поставщиком нефтепродуктов в республику. "Сила Сибири 2" – проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.

https://ria.ru/20240703/shos-1957183119.html

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россия

монголия

китай

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экономика, россия, монголия, китай, александр новак, владимир путин, улан-баторская железная дорога, газпром, сила сибири — 2, саммит шос в астане – 2024, в мире