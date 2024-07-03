Самолет МЧС доставил более 30 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа
Ил-76 МЧС России доставил более 30 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы
© МЧС РоссииГумпомощь жителям Газы, отправленная спецбортом МЧС России. 3 июля 2024
© МЧС России
Гумпомощь жителям Газы, отправленная спецбортом МЧС России. 3 июля 2024
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Самолет Ил-76 доставил более 30 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Самолёт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства приземлился в аэропорту города Эль-Ариш. В составе груза продукты питания общим весом более 30 тонн. Российская гуманитарная помощь доставлена на территорию Арабской Республики Египет и будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что всего с начала гуманитарной миссии 28 рейсами МЧС России доставлено более 700 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.