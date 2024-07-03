https://ria.ru/20240703/gaza-1957195654.html

Самолет МЧС доставил более 30 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа

Самолет МЧС доставил более 30 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа - РИА Новости, 03.07.2024

Самолет МЧС доставил более 30 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа

Самолет Ил-76 доставил более 30 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T18:30

2024-07-03T18:30

2024-07-03T18:54

в мире

израиль

россия

эль-ариш

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хамас

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Самолет Ил-76 доставил более 30 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Самолёт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства приземлился в аэропорту города Эль-Ариш. В составе груза продукты питания общим весом более 30 тонн. Российская гуманитарная помощь доставлена на территорию Арабской Республики Египет и будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что всего с начала гуманитарной миссии 28 рейсами МЧС России доставлено более 700 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240702/gaza-1956954061.html

https://ria.ru/20240703/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, россия, эль-ариш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хамас, красный полумесяц, ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году