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В секторе Газа при ударах за сутки погибли 28 человек - РИА Новости, 03.07.2024
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16:07 03.07.2024 (обновлено: 16:12 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/gaza-1957148272.html
В секторе Газа при ударах за сутки погибли 28 человек
В секторе Газа при ударах за сутки погибли 28 человек - РИА Новости, 03.07.2024
В секторе Газа при ударах за сутки погибли 28 человек
Двадцать восемь человек погибли, 125 пострадали в секторе Газа за минувшие сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:07
2024-07-03T16:12
в мире
израиль
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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КАИР, 3 июл - РИА Новости. Двадцать восемь человек погибли, 125 пострадали в секторе Газа за минувшие сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения Газы. "За последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 28 погибших и 125 пострадавших", - говорится сообщении. По данным ведомства, число погибших в секторе Газа с начала конфликта выросло до 37 953, пострадали более 87,2 тысячи человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240702/izrail-1956964277.html
https://ria.ru/20240702/gaza-1956954061.html
израиль
рафах (провинция)
сектор газа
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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В секторе Газа при ударах за сутки погибли 28 человек

Минздрав Газы: за сутки в секторе Газа погибли 28 человек, 125 пострадали

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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КАИР, 3 июл - РИА Новости. Двадцать восемь человек погибли, 125 пострадали в секторе Газа за минувшие сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения Газы.
"За последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 28 погибших и 125 пострадавших", - говорится сообщении.
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал более 900 бойцов и командиров ХАМАС в Рафахе
2 июля, 20:50
По данным ведомства, число погибших в секторе Газа с начала конфликта выросло до 37 953, пострадали более 87,2 тысячи человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Василий Небензя
Россия продолжит помогать жителям сектора Газа, заявил Небензя
2 июля, 19:40
 
В миреИзраильРафах (провинция)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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