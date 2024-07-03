В секторе Газа при ударах за сутки погибли 28 человек
Минздрав Газы: за сутки в секторе Газа погибли 28 человек, 125 пострадали
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
КАИР, 3 июл - РИА Новости. Двадцать восемь человек погибли, 125 пострадали в секторе Газа за минувшие сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения Газы.
"За последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 28 погибших и 125 пострадавших", - говорится сообщении.
По данным ведомства, число погибших в секторе Газа с начала конфликта выросло до 37 953, пострадали более 87,2 тысячи человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.