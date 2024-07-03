https://ria.ru/20240703/gastroenterolog-1957000473.html
Гастроэнтеролог предупредила об опасности переедания в жару
Гастроэнтеролог предупредила об опасности переедания в жару - РИА Новости, 03.07.2024
Гастроэнтеролог предупредила об опасности переедания в жару
Переедание в жару повышает риски сосудистых атак, приводящих либо к головокружению и обмороку, либо, в крайних случаях, к инфаркту и инсульту, сообщила РИА... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T03:18
2024-07-03T03:18
2024-07-03T03:18
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Переедание в жару повышает риски сосудистых атак, приводящих либо к головокружению и обмороку, либо, в крайних случаях, к инфаркту и инсульту, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "В жаркую погоду необходимость компенсировать температурные колебания ложится на наши сосуды, а если у нас переполнен желудок острой, жирной, жареной едой и еще алкоголем, то риск сосудистых атак возрастает в разы, у здоровых людей это головокружение и обморок, у больных - инфаркт, инсульт и прочие неприятности", - рассказала Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, чем больше порция еды, тем больше ресурсов нужно организму для ее переваривания и тем сильнее кровь начинает циркулировать в пищеварительной системе. "Чтобы не пострадать в жаркую погоду, нужно есть малыми порциями в спокойной обстановке, тщательно пережевывая пищу и потребляя достаточное количество воды", - добавила собеседник.
https://ria.ru/20240703/luchi-1957000317.html
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Гастроэнтеролог предупредила об опасности переедания в жару
Гастроэнтеролог Сухорукова: переедание в жару повышает риски сосудистых атак
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Переедание в жару повышает риски сосудистых атак, приводящих либо к головокружению и обмороку, либо, в крайних случаях, к инфаркту и инсульту, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"В жаркую погоду необходимость компенсировать температурные колебания ложится на наши сосуды, а если у нас переполнен желудок острой, жирной, жареной едой и еще алкоголем, то риск сосудистых атак возрастает в разы, у здоровых людей это головокружение и обморок, у больных - инфаркт, инсульт и прочие неприятности", - рассказала Сухорукова.
По словам гастроэнтеролога, чем больше порция еды, тем больше ресурсов нужно организму для ее переваривания и тем сильнее кровь начинает циркулировать в пищеварительной системе.
"Чтобы не пострадать в жаркую погоду, нужно есть малыми порциями в спокойной обстановке, тщательно пережевывая пищу и потребляя достаточное количество воды", - добавила собеседник.