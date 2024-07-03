https://ria.ru/20240703/gas-1957233739.html

В Молдавии заявили, что запасов газа осталось на две недели

В Молдавии заявили, что запасов газа осталось на две недели - РИА Новости, 03.07.2024

В Молдавии заявили, что запасов газа осталось на две недели

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что запасов газа в хранилище хватит на две недели, но правительство намерено увеличить резерв, закупив топливо по самой... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T23:01

2024-07-03T23:01

2024-07-03T23:01

молдавия

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КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что запасов газа в хранилище хватит на две недели, но правительство намерено увеличить резерв, закупив топливо по самой низкой цене на рынке. Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов ранее заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в конце мая заявил, что в случае прекращения транзита можно будет доставлять газ по территории Турции. При этом Кишинев и Киев предварительно договорились не мешать подобным поставкам. "В резервах у нас есть обязательный объем газа, но этого хватает всего на две недели. Сейчас у нас должна быть стратегия по обеспечению доступа к свободному рынку, чтобы закупить там газ по самой низкой цене", - заявил Речан в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос о том, сможет ли Молдавия обеспечить себя газом, если прекратится транзит. Также глава кабмина заверил, что без электроэнергии республика тоже не останется, даже если прекратит закупать ее у Приднестровья. "У Молдавии есть технические возможности и необходимые контракты, чтобы импортировать электроэнергию из Румынии. Главное - позаботиться о гражданах на левом берегу Днестра", - пояснил Речан. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, который нужен для молдавских потребителей. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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молдавия, кишинев, румыния, дорин речан, нафтогаз украины, молдовагаз, газпром, в мире