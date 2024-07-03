https://ria.ru/20240703/gagauziya-1957138017.html

В Гагаузии прошла акция против задерживания строительства парка

В Гагаузии прошла акция против задерживания строительства парка - РИА Новости, 03.07.2024

В Гагаузии прошла акция против задерживания строительства парка

В административном центре Гагаузской автономии Комрате в среду прошел митинг против задерживания властями Молдавии процесса растаможивания оборудования для... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:43

2024-07-03T15:43

2024-07-03T15:43

в мире

молдавия

гагаузия

комрат

евгения гуцул

илан шор

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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. В административном центре Гагаузской автономии Комрате в среду прошел митинг против задерживания властями Молдавии процесса растаможивания оборудования для парка отдыха и развлечений GagauziyaLand, заявил депутат молдавского парламента от Гагаузии Александр Суходольский. В октябре прошлого года бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор сообщил о запуске строительства арка отдыха и развлечений GagauziyaLand, место для которого было выбрано в Конгазе. Все развлечения в новом парке будут бесплатными. "При массовом участии жителей Гагаузии, а также главы автономии Евгении Гуцул, депутата Народного собрания (местного парламента – ред.) Александра Дюльгера, членов Исполкома и других должностных лиц в Комрате состоялся митинг с требованием к Таможенной службе прекратить безосновательно задерживать растаможивание оборудование для строительства детского парка GagauziyaLand", - написал Суходольский в своем Telegram-канале. Депутат убежден, что действия таможенников – это результат давления властей Молдавии. "Вот и стали с легкой руки таможенников "товарами двойного назначения" трубы и водяные насосы. Хотя десятки экономических агентов импортируют такие же товары и никогда не сталкивались с проблемами. Я подготовил депутатский запрос в Таможенную службу Молдовы, чтобы ведомство дало ответ о причинах беззакония", - подчеркнул Суходольский. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20240626/gagauziya-1955610404.html

https://ria.ru/20240629/politseyskie-1956379840.html

https://ria.ru/20240626/keniya-1955579958.html

молдавия

гагаузия

комрат

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в мире, молдавия, гагаузия, комрат, евгения гуцул, илан шор