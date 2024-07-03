"Шокировало всех": во Франции изумились поступку Орбана
Филиппо: предложение Орбана о прекращении огня шокировало сторонников войны
© Фото : Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Киеве
© Фото : Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Киеве
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Предложение премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня шокировало сторонников продолжения военных действий на Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
Во вторник, 2 июля, Орбан впервые за 12 лет прибыл в Киев. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине.
"Премьер-министр Венгрии Орбан приехал к нему вчера в Киев, чтобы... потребовать прекращения огня! Это шокировало всех здравомыслящих людей, которые хотят войны", — сыронизировал Филиппо.
Тем не менее, по мнению политика, именно прекращение огня выступает единственным здравым способом разрешения конфликта.
Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.