https://ria.ru/20240703/frantsiya-1957232571.html

"Шокировало всех": во Франции изумились поступку Орбана

"Шокировало всех": во Франции изумились поступку Орбана - РИА Новости, 03.07.2024

"Шокировало всех": во Франции изумились поступку Орбана

Предложение премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня шокировало сторонников продолжения военных действий на Украине, заявил лидер партии "Патриоты"... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T22:40

2024-07-03T22:40

2024-07-03T22:40

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Предложение премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня шокировало сторонников продолжения военных действий на Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.Во вторник, 2 июля, Орбан впервые за 12 лет прибыл в Киев. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине."Премьер-министр Венгрии Орбан приехал к нему вчера в Киев, чтобы... потребовать прекращения огня! Это шокировало всех здравомыслящих людей, которые хотят войны", — сыронизировал Филиппо.Тем не менее, по мнению политика, именно прекращение огня выступает единственным здравым способом разрешения конфликта.Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957163855.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1957226662.html

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в мире, венгрия, украина, киев, владимир зеленский, виктор орбан, россия