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"Шокировало всех": во Франции изумились поступку Орбана - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/frantsiya-1957232571.html
"Шокировало всех": во Франции изумились поступку Орбана
"Шокировало всех": во Франции изумились поступку Орбана - РИА Новости, 03.07.2024
"Шокировало всех": во Франции изумились поступку Орбана
Предложение премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня шокировало сторонников продолжения военных действий на Украине, заявил лидер партии "Патриоты"... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T22:40
2024-07-03T22:40
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
киев
владимир зеленский
виктор орбан
россия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Предложение премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня шокировало сторонников продолжения военных действий на Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.Во вторник, 2 июля, Орбан впервые за 12 лет прибыл в Киев. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине."Премьер-министр Венгрии Орбан приехал к нему вчера в Киев, чтобы... потребовать прекращения огня! Это шокировало всех здравомыслящих людей, которые хотят войны", — сыронизировал Филиппо.Тем не менее, по мнению политика, именно прекращение огня выступает единственным здравым способом разрешения конфликта.Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957163855.html
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в мире, венгрия, украина, киев, владимир зеленский, виктор орбан, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Россия
"Шокировало всех": во Франции изумились поступку Орбана

Филиппо: предложение Орбана о прекращении огня шокировало сторонников войны

© Фото : Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Киеве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Предложение премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня шокировало сторонников продолжения военных действий на Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
Во вторник, 2 июля, Орбан впервые за 12 лет прибыл в Киев. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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"Премьер-министр Венгрии Орбан приехал к нему вчера в Киев, чтобы... потребовать прекращения огня! Это шокировало всех здравомыслящих людей, которые хотят войны", — сыронизировал Филиппо.
Тем не менее, по мнению политика, именно прекращение огня выступает единственным здравым способом разрешения конфликта.
Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанРоссия
 
 
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