https://ria.ru/20240703/frantsiya-1957184418.html
Ле Пен не будет участвовать в суде по делу о фиктивном трудоустройстве
Ле Пен не будет участвовать в суде по делу о фиктивном трудоустройстве - РИА Новости, 03.07.2024
Ле Пен не будет участвовать в суде по делу о фиктивном трудоустройстве
Жан-Мари Ле Пен не будет принимать участия в суде о фиктивном трудоустройстве ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в Европарламенте, перед... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:41
2024-07-03T17:41
2024-07-03T17:41
париж
марин ле пен
европарламент
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951933800_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_8dca34af96cf499a19ff4e766460ed00.jpg
ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Жан-Мари Ле Пен не будет принимать участия в суде о фиктивном трудоустройстве ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в Европарламенте, перед которым его дочь Марин должна предстать осенью, сообщила радиостанция Franceinfo. Судебная прокуратура Парижа в среду постановила, что состояние здоровья 96-летнего основателя партии "Национальное объединение" (ранее "Национальный фронт") несовместимо с его присутствием на судебном заседании. Формально это решение будет вынесено в день начала процесса 30 сентября. Назначенные судом эксперты осмотрели Ле Пена 19 июня у него дома и констатировали серьезное ухудшение его психического и физического здоровья. Марин Ле Пен предстанет перед судом по делу о создании фиктивных рабочих мест для ассистентов евродепутатов от партии осенью. Ожидается, что процесс продлится до 27 ноября. Фигурантами расследования являются еще 26 человек, включая ее отца, все они - бывшие евродепутаты и их ассистенты. Прокуратура требует, чтобы главных обвиняемых судили в коррекционном суде Парижа по обвинениям в "нецелевом использовании общественных средств" Евросоюза в 2004-2016 годах. Слушание требуют также провести против мэра Перпиньяна Луи Альо и бывшего депутата "Национального объединения", покинувшего партию и недавно переизбранного евродепутатом Николя Бэ. Их обвиняют в том, что они использовали средства Европарламента, чтобы оплачивать работу ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию "Национальное объединение". Марин Ле Пен всегда отвергала все обвинения в свой адрес и в адрес ее партии. Ранее сообщалось, что Ле Пен выплатила требуемые Европарламентом 330 тысяч евро в рамках расследования о якобы фиктивном трудоустройстве двух своих ассистентов.
https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html
https://ria.ru/20240506/proigrysh-1943979286.html
https://ria.ru/20240702/le-pen-1956854226.html
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951933800_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e55b76a52187fcb6aa5d8ad734799e79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, марин ле пен, европарламент, в мире
Париж, Марин Ле Пен, Европарламент, В мире
Ле Пен не будет участвовать в суде по делу о фиктивном трудоустройстве
Franceinfo: Ле Пен не примет участия в суде по делу о фиктивном трудоустройстве
ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости.
Жан-Мари Ле Пен не будет принимать участия в суде о фиктивном трудоустройстве ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в Европарламенте, перед которым его дочь Марин должна предстать осенью, сообщила радиостанция Franceinfo
.
Судебная прокуратура Парижа
в среду постановила, что состояние здоровья 96-летнего основателя партии "Национальное объединение" (ранее "Национальный фронт") несовместимо с его присутствием на судебном заседании. Формально это решение будет вынесено в день начала процесса 30 сентября.
Назначенные судом эксперты осмотрели Ле Пена 19 июня у него дома и констатировали серьезное ухудшение его психического и физического здоровья.
Марин Ле Пен предстанет перед судом по делу о создании фиктивных рабочих мест для ассистентов евродепутатов от партии осенью. Ожидается, что процесс продлится до 27 ноября. Фигурантами расследования являются еще 26 человек, включая ее отца, все они - бывшие евродепутаты и их ассистенты.
Прокуратура требует, чтобы главных обвиняемых судили в коррекционном суде Парижа по обвинениям в "нецелевом использовании общественных средств" Евросоюза в 2004-2016 годах. Слушание требуют также провести против мэра Перпиньяна Луи Альо и бывшего депутата "Национального объединения", покинувшего партию и недавно переизбранного евродепутатом Николя Бэ. Их обвиняют в том, что они использовали средства Европарламента, чтобы оплачивать работу ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию "Национальное объединение".
Марин Ле Пен всегда отвергала все обвинения в свой адрес и в адрес ее партии.
Ранее сообщалось, что Ле Пен выплатила требуемые Европарламентом 330 тысяч евро в рамках расследования о якобы фиктивном трудоустройстве двух своих ассистентов.