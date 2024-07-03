https://ria.ru/20240703/frantsiya-1957184418.html

Ле Пен не будет участвовать в суде по делу о фиктивном трудоустройстве

Ле Пен не будет участвовать в суде по делу о фиктивном трудоустройстве - РИА Новости, 03.07.2024

Ле Пен не будет участвовать в суде по делу о фиктивном трудоустройстве

Жан-Мари Ле Пен не будет принимать участия в суде о фиктивном трудоустройстве ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в Европарламенте, перед... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:41

2024-07-03T17:41

2024-07-03T17:41

париж

марин ле пен

европарламент

в мире

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ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Жан-Мари Ле Пен не будет принимать участия в суде о фиктивном трудоустройстве ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в Европарламенте, перед которым его дочь Марин должна предстать осенью, сообщила радиостанция Franceinfo. Судебная прокуратура Парижа в среду постановила, что состояние здоровья 96-летнего основателя партии "Национальное объединение" (ранее "Национальный фронт") несовместимо с его присутствием на судебном заседании. Формально это решение будет вынесено в день начала процесса 30 сентября. Назначенные судом эксперты осмотрели Ле Пена 19 июня у него дома и констатировали серьезное ухудшение его психического и физического здоровья. Марин Ле Пен предстанет перед судом по делу о создании фиктивных рабочих мест для ассистентов евродепутатов от партии осенью. Ожидается, что процесс продлится до 27 ноября. Фигурантами расследования являются еще 26 человек, включая ее отца, все они - бывшие евродепутаты и их ассистенты. Прокуратура требует, чтобы главных обвиняемых судили в коррекционном суде Парижа по обвинениям в "нецелевом использовании общественных средств" Евросоюза в 2004-2016 годах. Слушание требуют также провести против мэра Перпиньяна Луи Альо и бывшего депутата "Национального объединения", покинувшего партию и недавно переизбранного евродепутатом Николя Бэ. Их обвиняют в том, что они использовали средства Европарламента, чтобы оплачивать работу ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию "Национальное объединение". Марин Ле Пен всегда отвергала все обвинения в свой адрес и в адрес ее партии. Ранее сообщалось, что Ле Пен выплатила требуемые Европарламентом 330 тысяч евро в рамках расследования о якобы фиктивном трудоустройстве двух своих ассистентов.

https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html

https://ria.ru/20240506/proigrysh-1943979286.html

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париж, марин ле пен, европарламент, в мире