https://ria.ru/20240703/frantsiya-1957127752.html

В МИД назвали выборы во Франции делом народа

В МИД назвали выборы во Франции делом народа - РИА Новости, 03.07.2024

В МИД назвали выборы во Франции делом народа

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявил, что выборы во Франции - дело народа этой страны, Россия никогда не... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:08

2024-07-03T15:08

2024-07-03T15:11

россия

франция

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявил, что выборы во Франции - дело народа этой страны, Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы. "Выборы во Франции - дело народа этой страны, это касается и оценки демократических процедур. Вопреки разным домыслам и спекуляциям, распространяемым, в том числе, французскими властями, Россия никогда нигде не вмешивалась в электоральные процессы, в отличие от США и их союзников, которые занимаются этим на систематической основе", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20240703/sholts-1957093141.html

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россия, франция, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)