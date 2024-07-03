https://ria.ru/20240703/frantsiya-1956988236.html

Ле Пен ведет переговоры с другими партиями в Европарламенте, пишут СМИ

Ле Пен ведет переговоры с другими партиями в Европарламенте, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024

Ле Пен ведет переговоры с другими партиями в Европарламенте, пишут СМИ

Представители партии "Национальное объединение", которую в парламенте Франции возглавляла Марин Ле Пен, ведут переговоры с другими группами в Европарламенте, в... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T00:41

2024-07-03T00:41

2024-07-03T00:41

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Представители партии "Национальное объединение", которую в парламенте Франции возглавляла Марин Ле Пен, ведут переговоры с другими группами в Европарламенте, в результате которых партия может присоединиться к парламентской группе "Патриоты за Европу", передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. Ранее глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию Фидес, и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Орбан заявил, что в течение нескольких дней объединение сможет стать крупнейшей правой фракцией в Европарламенте. "Представители движения Марин Ле Пен ведут переговоры с другими... группами в Европаламенте, в результате которых её партия может отказаться от своей нынешней политической семьи и объединить усилия с (премьером Венгрии) Виктором Орбаном", - говорится в публикации. Как отмечает агентство, после выборов будет проведена встреча французских участников фракции "Идентичность и демократия" в ЕП с европейскими коллегами для обсуждения будущего. Однако некоторые уже решают присоединиться ли к "Патриотам за Европу". В понедельник премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что со многими партиями идут переговоры присоединении к новой парламентской группе "Патриоты за Европу", в ближайшее время о присоединении заявит одна из итальянских партий, а в перспективе фракция станет третьей, а потом второй по величине.

https://ria.ru/20240702/evropa-1956745452.html

https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956747062.html

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в мире, венгрия, вена, виктор орбан, андрей бабиш, европарламент, парламент франции, марин ле пен