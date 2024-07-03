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На ЗАЭС после атаки ВСУ не зафиксировали превышений радиационного фона
На ЗАЭС после атаки ВСУ не зафиксировали превышений радиационного фона - РИА Новости, 03.07.2024
На ЗАЭС после атаки ВСУ не зафиксировали превышений радиационного фона
Превышений радиационного фона на Запорожской АЭС после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:12
2024-07-03T17:12
2024-07-03T17:13
происшествия
энергодар
алексей лихачев
вооруженные силы украины
запорожская аэс
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Превышений радиационного фона на Запорожской АЭС после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). В среду гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. Большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза его жизнеобеспечению, сообщил ранее мэр Энергодара, где находится подстанция, Эдуард Сеновоз. "По данным ежедневного мониторинга превышений радиационного фона на ЗАЭС не зафиксировано", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240703/svo-1957131770.html
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происшествия, энергодар, алексей лихачев, вооруженные силы украины, запорожская аэс, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Происшествия, Энергодар, Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
На ЗАЭС после атаки ВСУ не зафиксировали превышений радиационного фона
ФМБА: превышений радиационного фона на ЗАЭС после атаки ВСУ не зафиксировано