https://ria.ru/20240703/fmba-1957175845.html

На ЗАЭС после атаки ВСУ не зафиксировали превышений радиационного фона

На ЗАЭС после атаки ВСУ не зафиксировали превышений радиационного фона - РИА Новости, 03.07.2024

На ЗАЭС после атаки ВСУ не зафиксировали превышений радиационного фона

Превышений радиационного фона на Запорожской АЭС после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:12

2024-07-03T17:12

2024-07-03T17:13

происшествия

энергодар

алексей лихачев

вооруженные силы украины

запорожская аэс

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Превышений радиационного фона на Запорожской АЭС после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). В среду гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. Большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза его жизнеобеспечению, сообщил ранее мэр Энергодара, где находится подстанция, Эдуард Сеновоз. "По данным ежедневного мониторинга превышений радиационного фона на ЗАЭС не зафиксировано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240703/svo-1957131770.html

энергодар

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происшествия, энергодар, алексей лихачев, вооруженные силы украины, запорожская аэс, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)