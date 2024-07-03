Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС после атаки ВСУ не зафиксировали превышений радиационного фона - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 03.07.2024 (обновлено: 17:13 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/fmba-1957175845.html
На ЗАЭС после атаки ВСУ не зафиксировали превышений радиационного фона
На ЗАЭС после атаки ВСУ не зафиксировали превышений радиационного фона - РИА Новости, 03.07.2024
На ЗАЭС после атаки ВСУ не зафиксировали превышений радиационного фона
Превышений радиационного фона на Запорожской АЭС после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:12
2024-07-03T17:13
происшествия
энергодар
алексей лихачев
вооруженные силы украины
запорожская аэс
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197916_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_9a562a66446f21d2b2ff52783f961bc6.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Превышений радиационного фона на Запорожской АЭС после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). В среду гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. Большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза его жизнеобеспечению, сообщил ранее мэр Энергодара, где находится подстанция, Эдуард Сеновоз. "По данным ежедневного мониторинга превышений радиационного фона на ЗАЭС не зафиксировано", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240703/svo-1957131770.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197916_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a967d554f4f5d46f7e334336f3a7a2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, энергодар, алексей лихачев, вооруженные силы украины, запорожская аэс, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Происшествия, Энергодар, Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
На ЗАЭС после атаки ВСУ не зафиксировали превышений радиационного фона

ФМБА: превышений радиационного фона на ЗАЭС после атаки ВСУ не зафиксировано

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДозиметр в руках военнослужащего ВС РФ на территории Запорожской АЭС
Дозиметр в руках военнослужащего ВС РФ на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Дозиметр в руках военнослужащего ВС РФ на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Превышений радиационного фона на Запорожской АЭС после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" не зафиксировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
В среду гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. Большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза его жизнеобеспечению, сообщил ранее мэр Энергодара, где находится подстанция, Эдуард Сеновоз.
"По данным ежедневного мониторинга превышений радиационного фона на ЗАЭС не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
На ЗАЭС рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ
Вчера, 15:22
 
ПроисшествияЭнергодарАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала