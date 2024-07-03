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Турция намерена предпринять серьезные шаги по строительству АЭС в Синопе
Турция намерена предпринять серьезные шаги по строительству АЭС в Синопе - РИА Новости, 03.07.2024
Турция намерена предпринять серьезные шаги по строительству АЭС в Синопе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что Анкара намерена предпринять серьезные шаги РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:29
2024-07-03T15:29
2024-07-03T15:29
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владимир путин
саммит шос в астане – 2024
россия
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что Анкара намерена предпринять серьезные шаги по строительству АЭС в Синопе. "Анкара и Москва ведут переговоры относительно строительства АЭС "Синоп" в Турции. Полагаю, что мы можем предпринять серьезные шаги в данном направлении", - сказал турецкий лидер.
https://ria.ru/20240703/erdogan-1957130253.html
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в мире, турция, астана, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, саммит шос в астане – 2024, россия, синоп (провинция)
В мире, Турция, Астана, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Саммит ШОС в Астане – 2024, Россия, Синоп (провинция)
Турция намерена предпринять серьезные шаги по строительству АЭС в Синопе
Эрдоган: Турция намерена предпринять серьезные шаги по строительству АЭС "Синоп"