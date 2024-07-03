https://ria.ru/20240703/erdogan-1957133774.html

Турция намерена предпринять серьезные шаги по строительству АЭС в Синопе

Турция намерена предпринять серьезные шаги по строительству АЭС в Синопе - РИА Новости, 03.07.2024

Турция намерена предпринять серьезные шаги по строительству АЭС в Синопе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что Анкара намерена предпринять серьезные шаги РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:29

2024-07-03T15:29

2024-07-03T15:29

в мире

турция

астана

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

саммит шос в астане – 2024

россия

синоп (провинция)

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что Анкара намерена предпринять серьезные шаги по строительству АЭС в Синопе. "Анкара и Москва ведут переговоры относительно строительства АЭС "Синоп" в Турции. Полагаю, что мы можем предпринять серьезные шаги в данном направлении", - сказал турецкий лидер.

https://ria.ru/20240703/erdogan-1957130253.html

турция

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россия

синоп (провинция)

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