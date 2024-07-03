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Турция намерена развивать туризм с Россией, заявил Эрдоган
Турция намерена развивать туризм с Россией, заявил Эрдоган - РИА Новости, 03.07.2024
Турция намерена развивать туризм с Россией, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что Анкара намерена развивать сотрудничество с РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:10
2024-07-03T15:10
2024-07-03T15:35
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саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что Анкара намерена развивать сотрудничество с Москвой в сфере туризма."Приезд около 7 миллионов (российских - ред.) туристов в нашу страну (Турцию - ред.) был очень важен для нас. Важно принимать российских туристов в нашей стране. Мы продолжим развивать сотрудничество в туризме", - сказал турецкий лидер.
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Турция, Россия, В мире, Владимир Путин, ШОС, Астана, Реджеп Тайип Эрдоган, Саммит ШОС в Астане – 2024
Турция намерена развивать туризм с Россией, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция намерена развивать сотрудничество в туризме с Россией