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Турция намерена развивать туризм с Россией, заявил Эрдоган - РИА Новости, 03.07.2024
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15:10 03.07.2024 (обновлено: 15:35 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/erdogan-1957128855.html
Турция намерена развивать туризм с Россией, заявил Эрдоган
Турция намерена развивать туризм с Россией, заявил Эрдоган - РИА Новости, 03.07.2024
Турция намерена развивать туризм с Россией, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что Анкара намерена развивать сотрудничество с РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:10
2024-07-03T15:35
турция
россия
в мире
владимир путин
шос
астана
реджеп тайип эрдоган
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что Анкара намерена развивать сотрудничество с Москвой в сфере туризма."Приезд около 7 миллионов (российских - ред.) туристов в нашу страну (Турцию - ред.) был очень важен для нас. Важно принимать российских туристов в нашей стране. Мы продолжим развивать сотрудничество в туризме", - сказал турецкий лидер.
https://ria.ru/20240703/putin-1957134398.html
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турция, россия, в мире, владимир путин, шос, астана, реджеп тайип эрдоган, саммит шос в астане – 2024
Турция, Россия, В мире, Владимир Путин, ШОС, Астана, Реджеп Тайип Эрдоган, Саммит ШОС в Астане – 2024
Турция намерена развивать туризм с Россией, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция намерена развивать сотрудничество в туризме с Россией

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что Анкара намерена развивать сотрудничество с Москвой в сфере туризма.
"Приезд около 7 миллионов (российских - ред.) туристов в нашу страну (Турцию - ред.) был очень важен для нас. Важно принимать российских туристов в нашей стране. Мы продолжим развивать сотрудничество в туризме", - сказал турецкий лидер.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию
Вчера, 15:31
 
ТурцияРоссияВ миреВладимир ПутинШОСАстанаРеджеп Тайип ЭрдоганСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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