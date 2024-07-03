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Источник сообщил о прибытии Эрдогана на саммит ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
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14:22 03.07.2024 (обновлено: 14:27 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/erdogan-1957101998.html
Источник сообщил о прибытии Эрдогана на саммит ШОС
Источник сообщил о прибытии Эрдогана на саммит ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
Источник сообщил о прибытии Эрдогана на саммит ШОС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на саммит ШОС в Астану, где планируются его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:22
2024-07-03T14:27
шос
саммит шос в астане – 2024
турция
реджеп тайип эрдоган
сирия
украина
владимир путин
дмитрий песков
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АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на саммит ШОС в Астану, где планируются его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости источник в делегации турецкого лидера.Переговоры Путина и Эрдогана будут продолжительными, речь будет идти о двусторонних отношениях, а также о ситуации в Сирии и на Украине, ранее в среду сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган) прибыл с визитом в Астану", - сказал собеседник агентства.
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шос, саммит шос в астане – 2024, турция, реджеп тайип эрдоган, сирия, украина, владимир путин, дмитрий песков, политика
ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Источник сообщил о прибытии Эрдогана на саммит ШОС

Эрдоган прибыл на саммит ШОС, где у него запланированы переговоры с Путиным

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на саммит ШОС в Астану, где планируются его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости источник в делегации турецкого лидера.
Переговоры Путина и Эрдогана будут продолжительными, речь будет идти о двусторонних отношениях, а также о ситуации в Сирии и на Украине, ранее в среду сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган) прибыл с визитом в Астану", - сказал собеседник агентства.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
ШОССаммит ШОС в Астане – 2024ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСирияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитика
 
 
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