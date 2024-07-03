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Источник сообщил о прибытии Эрдогана на саммит ШОС

Источник сообщил о прибытии Эрдогана на саммит ШОС - РИА Новости, 03.07.2024

Источник сообщил о прибытии Эрдогана на саммит ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на саммит ШОС в Астану, где планируются его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:22

2024-07-03T14:22

2024-07-03T14:27

шос

саммит шос в астане – 2024

турция

реджеп тайип эрдоган

сирия

украина

владимир путин

дмитрий песков

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АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на саммит ШОС в Астану, где планируются его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости источник в делегации турецкого лидера.Переговоры Путина и Эрдогана будут продолжительными, речь будет идти о двусторонних отношениях, а также о ситуации в Сирии и на Украине, ранее в среду сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган) прибыл с визитом в Астану", - сказал собеседник агентства.

турция

сирия

украина

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