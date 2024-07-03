https://ria.ru/20240703/erdogan-1957101998.html
Источник сообщил о прибытии Эрдогана на саммит ШОС
Источник сообщил о прибытии Эрдогана на саммит ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
Источник сообщил о прибытии Эрдогана на саммит ШОС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на саммит ШОС в Астану, где планируются его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:22
2024-07-03T14:22
2024-07-03T14:27
шос
саммит шос в астане – 2024
турция
реджеп тайип эрдоган
сирия
украина
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946105095_0:195:550:504_1920x0_80_0_0_fcffef84b3875ce04a9ac2723db0b163.jpg
АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на саммит ШОС в Астану, где планируются его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости источник в делегации турецкого лидера.Переговоры Путина и Эрдогана будут продолжительными, речь будет идти о двусторонних отношениях, а также о ситуации в Сирии и на Украине, ранее в среду сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган) прибыл с визитом в Астану", - сказал собеседник агентства.
турция
сирия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946105095_0:118:551:531_1920x0_80_0_0_5d9e43bdf09cee9571a4f7adf5643f13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, саммит шос в астане – 2024, турция, реджеп тайип эрдоган, сирия, украина, владимир путин, дмитрий песков, политика
ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Источник сообщил о прибытии Эрдогана на саммит ШОС
Эрдоган прибыл на саммит ШОС, где у него запланированы переговоры с Путиным