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Балицкий назвал ситуацию с электроснабжением Энергодара тяжелой
Балицкий назвал ситуацию с электроснабжением Энергодара тяжелой - РИА Новости, 03.07.2024
Балицкий назвал ситуацию с электроснабжением Энергодара тяжелой
Ситуация с электроснабжением Энергодара после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" тяжелая, город намерены запитать по резервным схемам, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:07
2024-07-03T19:07
2024-07-03T19:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Ситуация с электроснабжением Энергодара после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" тяжелая, город намерены запитать по резервным схемам, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. Атака совершена тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. На подстанции повреждены оба трансформатора. Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению. "Ситуация с электроснабжением города достаточно тяжелая. Разрабатывается восстановление электроснабжения по резервным схемам. Работа усложняется угрозой повторных ударов", - написал Балицкий.По его словам, на данный момент большая часть Энергодара без электроснабжения, над восстановлением работают аварийные бригады предприятия "Таврия-Энерго". Ростехнадзор ранее сообщил, что повреждения трансформаторов на подстанции "Радуга" не повлияли на энергоснабжение Запорожской АЭС.
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Балицкий назвал ситуацию с электроснабжением Энергодара тяжелой
Балицкий: Энергодар запитают по резервным схемам после атаки ВСУ