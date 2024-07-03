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Балицкий назвал ситуацию с электроснабжением Энергодара тяжелой - РИА Новости, 03.07.2024
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19:07 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/energodar-1957206734.html
Балицкий назвал ситуацию с электроснабжением Энергодара тяжелой
Балицкий назвал ситуацию с электроснабжением Энергодара тяжелой - РИА Новости, 03.07.2024
Балицкий назвал ситуацию с электроснабжением Энергодара тяжелой
Ситуация с электроснабжением Энергодара после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" тяжелая, город намерены запитать по резервным схемам, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:07
2024-07-03T19:07
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
евгений балицкий
вооруженные силы украины
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Ситуация с электроснабжением Энергодара после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" тяжелая, город намерены запитать по резервным схемам, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. Атака совершена тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. На подстанции повреждены оба трансформатора. Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению. "Ситуация с электроснабжением города достаточно тяжелая. Разрабатывается восстановление электроснабжения по резервным схемам. Работа усложняется угрозой повторных ударов", - написал Балицкий.По его словам, на данный момент большая часть Энергодара без электроснабжения, над восстановлением работают аварийные бригады предприятия "Таврия-Энерго". Ростехнадзор ранее сообщил, что повреждения трансформаторов на подстанции "Радуга" не повлияли на энергоснабжение Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20240703/obstrel-1957151544.html
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происшествия, энергодар, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия
Балицкий назвал ситуацию с электроснабжением Энергодара тяжелой

Балицкий: Энергодар запитают по резервным схемам после атаки ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Ситуация с электроснабжением Энергодара после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" тяжелая, город намерены запитать по резервным схемам, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. Атака совершена тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. На подстанции повреждены оба трансформатора. Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению.
"Ситуация с электроснабжением города достаточно тяжелая. Разрабатывается восстановление электроснабжения по резервным схемам. Работа усложняется угрозой повторных ударов", - написал Балицкий.
По его словам, на данный момент большая часть Энергодара без электроснабжения, над восстановлением работают аварийные бригады предприятия "Таврия-Энерго".
Ростехнадзор ранее сообщил, что повреждения трансформаторов на подстанции "Радуга" не повлияли на энергоснабжение Запорожской АЭС.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Под удар ВСУ по подстанции в Энергодаре попали специалисты ЗАЭС
Вчера, 16:17
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнергодарЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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