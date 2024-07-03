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Киев показал, что не будет соблюдать нормы МАГАТЭ и ООН, заявил Лихачев
Киев показал, что не будет соблюдать нормы МАГАТЭ и ООН, заявил Лихачев - РИА Новости, 03.07.2024
Киев показал, что не будет соблюдать нормы МАГАТЭ и ООН, заявил Лихачев
Новый удар ВСУ по Энергодару показал, что Киев не собирается соблюдать никакие нормы МАГАТЭ и ООН в сфере ядерной безопасности, заявил генеральный директор... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:10
2024-07-03T17:10
2024-07-03T17:17
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новый удар ВСУ по Энергодару показал, что Киев не собирается соблюдать никакие нормы МАГАТЭ и ООН в сфере ядерной безопасности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналисту Павлу Зарубину."Это вызов. Дерзкий, демонстрирующий, что никакие каноны (безопасности), провозглашенные ни МАГАТЭ, ни Организации Объединенных наций, украинские военные соблюдать не собираются", - сказал Лихачев. Комментарий размещен в Telegram-канале журналиста.По данным "Росатома", три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа произошли в среду в 10:30, 10:37 и 10:47 мск. В результате атаки пострадали восемь ремонтников, работающих на Запорожской атомной станции. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара, они находятся под контролем врачей. Состояние одного оценивается как средней тяжести, семеро – амбулаторно легкие.Как сообщил "Росатом", на подстанции повреждены оба трансформатора, характер повреждений уточняется. В результате атаки нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, управление производственно-технологической комплектации АЭС и других, оставшихся без электроснабжения. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности продолжают осуществляться в полном объеме, подчеркнул "Росатом".
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в мире, киев, магатэ, оон, алексей лихачев, павел зарубин, вооруженные силы украины
В мире, Киев, МАГАТЭ, ООН, Алексей Лихачев, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины
Киев показал, что не будет соблюдать нормы МАГАТЭ и ООН, заявил Лихачев
Лихачев: удар ВСУ по Энергодару показал отношение Киева к нормам МАГАТЭ и ООН
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Новый удар ВСУ по Энергодару показал, что Киев не собирается соблюдать никакие нормы МАГАТЭ и ООН в сфере ядерной безопасности, заявил
генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналисту Павлу Зарубину.
"Это вызов. Дерзкий, демонстрирующий, что никакие каноны (безопасности), провозглашенные ни МАГАТЭ, ни Организации Объединенных наций, украинские военные соблюдать не собираются", - сказал Лихачев. Комментарий размещен в Telegram-канале журналиста.
По данным "Росатома", три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа произошли в среду в 10:30, 10:37 и 10:47 мск. В результате атаки пострадали восемь ремонтников, работающих на Запорожской атомной станции. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара, они находятся под контролем врачей. Состояние одного оценивается как средней тяжести, семеро – амбулаторно легкие.
Как сообщил "Росатом", на подстанции повреждены оба трансформатора, характер повреждений уточняется. В результате атаки нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, управление производственно-технологической комплектации АЭС и других, оставшихся без электроснабжения. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности продолжают осуществляться в полном объеме, подчеркнул "Росатом".