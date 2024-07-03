https://ria.ru/20240703/energodar-1957175080.html

Киев показал, что не будет соблюдать нормы МАГАТЭ и ООН, заявил Лихачев

Киев показал, что не будет соблюдать нормы МАГАТЭ и ООН, заявил Лихачев - РИА Новости, 03.07.2024

Киев показал, что не будет соблюдать нормы МАГАТЭ и ООН, заявил Лихачев

Новый удар ВСУ по Энергодару показал, что Киев не собирается соблюдать никакие нормы МАГАТЭ и ООН в сфере ядерной безопасности, заявил генеральный директор... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:10

2024-07-03T17:10

2024-07-03T17:17

в мире

киев

магатэ

оон

алексей лихачев

павел зарубин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949077542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8ef59d8d094dbc498b3ee40192bd858.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новый удар ВСУ по Энергодару показал, что Киев не собирается соблюдать никакие нормы МАГАТЭ и ООН в сфере ядерной безопасности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналисту Павлу Зарубину."Это вызов. Дерзкий, демонстрирующий, что никакие каноны (безопасности), провозглашенные ни МАГАТЭ, ни Организации Объединенных наций, украинские военные соблюдать не собираются", - сказал Лихачев. Комментарий размещен в Telegram-канале журналиста.По данным "Росатома", три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа произошли в среду в 10:30, 10:37 и 10:47 мск. В результате атаки пострадали восемь ремонтников, работающих на Запорожской атомной станции. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара, они находятся под контролем врачей. Состояние одного оценивается как средней тяжести, семеро – амбулаторно легкие.Как сообщил "Росатом", на подстанции повреждены оба трансформатора, характер повреждений уточняется. В результате атаки нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, управление производственно-технологической комплектации АЭС и других, оставшихся без электроснабжения. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности продолжают осуществляться в полном объеме, подчеркнул "Росатом".

https://ria.ru/20240703/energodar-1957115012.html

https://ria.ru/20240703/fmba-1957175845.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, магатэ, оон, алексей лихачев, павел зарубин, вооруженные силы украины