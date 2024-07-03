Рейтинг@Mail.ru
Киев показал, что не будет соблюдать нормы МАГАТЭ и ООН, заявил Лихачев - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 03.07.2024 (обновлено: 17:17 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/energodar-1957175080.html
Киев показал, что не будет соблюдать нормы МАГАТЭ и ООН, заявил Лихачев
Киев показал, что не будет соблюдать нормы МАГАТЭ и ООН, заявил Лихачев - РИА Новости, 03.07.2024
Киев показал, что не будет соблюдать нормы МАГАТЭ и ООН, заявил Лихачев
Новый удар ВСУ по Энергодару показал, что Киев не собирается соблюдать никакие нормы МАГАТЭ и ООН в сфере ядерной безопасности, заявил генеральный директор... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:10
2024-07-03T17:17
в мире
киев
магатэ
оон
алексей лихачев
павел зарубин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949077542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8ef59d8d094dbc498b3ee40192bd858.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новый удар ВСУ по Энергодару показал, что Киев не собирается соблюдать никакие нормы МАГАТЭ и ООН в сфере ядерной безопасности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналисту Павлу Зарубину."Это вызов. Дерзкий, демонстрирующий, что никакие каноны (безопасности), провозглашенные ни МАГАТЭ, ни Организации Объединенных наций, украинские военные соблюдать не собираются", - сказал Лихачев. Комментарий размещен в Telegram-канале журналиста.По данным "Росатома", три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа произошли в среду в 10:30, 10:37 и 10:47 мск. В результате атаки пострадали восемь ремонтников, работающих на Запорожской атомной станции. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара, они находятся под контролем врачей. Состояние одного оценивается как средней тяжести, семеро – амбулаторно легкие.Как сообщил "Росатом", на подстанции повреждены оба трансформатора, характер повреждений уточняется. В результате атаки нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, управление производственно-технологической комплектации АЭС и других, оставшихся без электроснабжения. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности продолжают осуществляться в полном объеме, подчеркнул "Росатом".
https://ria.ru/20240703/energodar-1957115012.html
https://ria.ru/20240703/fmba-1957175845.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949077542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d41bbbf61511d2f7463b8e7aa8a30f80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, магатэ, оон, алексей лихачев, павел зарубин, вооруженные силы украины
В мире, Киев, МАГАТЭ, ООН, Алексей Лихачев, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины
Киев показал, что не будет соблюдать нормы МАГАТЭ и ООН, заявил Лихачев

Лихачев: удар ВСУ по Энергодару показал отношение Киева к нормам МАГАТЭ и ООН

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новый удар ВСУ по Энергодару показал, что Киев не собирается соблюдать никакие нормы МАГАТЭ и ООН в сфере ядерной безопасности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналисту Павлу Зарубину.
"Это вызов. Дерзкий, демонстрирующий, что никакие каноны (безопасности), провозглашенные ни МАГАТЭ, ни Организации Объединенных наций, украинские военные соблюдать не собираются", - сказал Лихачев. Комментарий размещен в Telegram-канале журналиста.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Лихачев призвал МАГАТЭ и ООН обратить внимание ситуацию в Энергодаре
Вчера, 14:47
По данным "Росатома", три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа произошли в среду в 10:30, 10:37 и 10:47 мск. В результате атаки пострадали восемь ремонтников, работающих на Запорожской атомной станции. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара, они находятся под контролем врачей. Состояние одного оценивается как средней тяжести, семеро – амбулаторно легкие.
Как сообщил "Росатом", на подстанции повреждены оба трансформатора, характер повреждений уточняется. В результате атаки нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, управление производственно-технологической комплектации АЭС и других, оставшихся без электроснабжения. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности продолжают осуществляться в полном объеме, подчеркнул "Росатом".
Дозиметр в руках военнослужащего ВС РФ на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
На ЗАЭС после атаки ВСУ не зафиксировали превышений радиационного фона
Вчера, 17:12
 
В миреКиевМАГАТЭООНАлексей ЛихачевПавел ЗарубинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала