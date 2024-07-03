https://ria.ru/20240703/energodar-1957172981.html

Жителей Энергодара предупредили об отключениях света после атаки ВСУ

Жителей Энергодара предупредили об отключениях света после атаки ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024

Жителей Энергодара предупредили об отключениях света после атаки ВСУ

Специалисты делают все возможное, чтобы полностью запитать Энергодар электроэнергией после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга", но веерные отключения не исключены, РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:05

2024-07-03T17:05

2024-07-03T17:05

происшествия

жкх

энергодар

алексей лихачев

вооруженные силы украины

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Специалисты делают все возможное, чтобы полностью запитать Энергодар электроэнергией после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга", но веерные отключения не исключены, сообщил глава города Эдуард Сеновоз. В среду гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. Большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза его жизнеобеспечению, сообщил ранее Сеновоз. "Прогнозы делать сложно, тем не менее, прикладываем все усилия, чтобы город был запитан электричеством полностью. Если не получится, то будут производиться веерные отключения", - сказал Сеновоз в эфире канала "Россия 24". Удары ВСУ носят системный и террористический характер по инфраструктуре города, сказал он. Глава администрации уверен, что наносившие удары дронами видели и знали о том, что на объекте работали люди.

https://ria.ru/20240703/energodar-1957128671.html

https://ria.ru/20240703/energodar-1957115012.html

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происшествия, жкх, энергодар, алексей лихачев, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире