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Жителей Энергодара предупредили об отключениях света после атаки ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
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17:05 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/energodar-1957172981.html
Жителей Энергодара предупредили об отключениях света после атаки ВСУ
Жителей Энергодара предупредили об отключениях света после атаки ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
Жителей Энергодара предупредили об отключениях света после атаки ВСУ
Специалисты делают все возможное, чтобы полностью запитать Энергодар электроэнергией после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга", но веерные отключения не исключены, РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:05
2024-07-03T17:05
происшествия
жкх
энергодар
алексей лихачев
вооруженные силы украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Специалисты делают все возможное, чтобы полностью запитать Энергодар электроэнергией после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга", но веерные отключения не исключены, сообщил глава города Эдуард Сеновоз. В среду гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. Большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза его жизнеобеспечению, сообщил ранее Сеновоз. "Прогнозы делать сложно, тем не менее, прикладываем все усилия, чтобы город был запитан электричеством полностью. Если не получится, то будут производиться веерные отключения", - сказал Сеновоз в эфире канала "Россия 24". Удары ВСУ носят системный и террористический характер по инфраструктуре города, сказал он. Глава администрации уверен, что наносившие удары дронами видели и знали о том, что на объекте работали люди.
https://ria.ru/20240703/energodar-1957128671.html
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происшествия, жкх, энергодар, алексей лихачев, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Происшествия, ЖКХ, Энергодар, Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Жителей Энергодара предупредили об отключениях света после атаки ВСУ

Жителей Энергодара предупредили о веерных отключениях света после атаки ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Специалисты делают все возможное, чтобы полностью запитать Энергодар электроэнергией после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга", но веерные отключения не исключены, сообщил глава города Эдуард Сеновоз.
В среду гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. Большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза его жизнеобеспечению, сообщил ранее Сеновоз.
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Мэр Энергодара заявил об угрозе жизнеобеспечению из-за удара ВСУ
Вчера, 15:10
"Прогнозы делать сложно, тем не менее, прикладываем все усилия, чтобы город был запитан электричеством полностью. Если не получится, то будут производиться веерные отключения", - сказал Сеновоз в эфире канала "Россия 24".
Удары ВСУ носят системный и террористический характер по инфраструктуре города, сказал он. Глава администрации уверен, что наносившие удары дронами видели и знали о том, что на объекте работали люди.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Лихачев призвал МАГАТЭ и ООН обратить внимание ситуацию в Энергодаре
Вчера, 14:47
 
ПроисшествияЖКХЭнергодарАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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