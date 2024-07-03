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Дроны ВСУ повредили два трансформатора на подстанции "Радуга" в Энергодаре
Дроны ВСУ повредили два трансформатора на подстанции "Радуга" в Энергодаре - РИА Новости, 03.07.2024
Дроны ВСУ повредили два трансформатора на подстанции "Радуга" в Энергодаре
Оба трансформатора повреждены на подстанции "Радуга" в Энергодаре после удара украинских дронов, характер повреждений уточняется, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:16
2024-07-03T15:16
2024-07-03T15:16
энергодар
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Оба трансформатора повреждены на подстанции "Радуга" в Энергодаре после удара украинских дронов, характер повреждений уточняется, сообщает пресс-служба Запорожской АЭС. Ранее в среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. "На подстанции повреждены оба трансформатора. Характер повреждений уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231010/energodar-1901665540.html
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энергодар, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины
Энергодар, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ повредили два трансформатора на подстанции "Радуга" в Энергодаре
На подстанции "Радуга" в Энергодаре после атаки ВСУ повреждены 2 трансформатора