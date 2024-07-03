https://ria.ru/20240703/energodar-1957130433.html

Дроны ВСУ повредили два трансформатора на подстанции "Радуга" в Энергодаре

Дроны ВСУ повредили два трансформатора на подстанции "Радуга" в Энергодаре - РИА Новости, 03.07.2024

Дроны ВСУ повредили два трансформатора на подстанции "Радуга" в Энергодаре

Оба трансформатора повреждены на подстанции "Радуга" в Энергодаре после удара украинских дронов, характер повреждений уточняется, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:16

2024-07-03T15:16

2024-07-03T15:16

энергодар

алексей лихачев

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951309_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_ef2f91d0ead65294a0e719eeaef94da5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Оба трансформатора повреждены на подстанции "Радуга" в Энергодаре после удара украинских дронов, характер повреждений уточняется, сообщает пресс-служба Запорожской АЭС. Ранее в среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. "На подстанции повреждены оба трансформатора. Характер повреждений уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231010/energodar-1901665540.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины