Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ повредили два трансформатора на подстанции "Радуга" в Энергодаре - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/energodar-1957130433.html
Дроны ВСУ повредили два трансформатора на подстанции "Радуга" в Энергодаре
Дроны ВСУ повредили два трансформатора на подстанции "Радуга" в Энергодаре - РИА Новости, 03.07.2024
Дроны ВСУ повредили два трансформатора на подстанции "Радуга" в Энергодаре
Оба трансформатора повреждены на подстанции "Радуга" в Энергодаре после удара украинских дронов, характер повреждений уточняется, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:16
2024-07-03T15:16
энергодар
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951309_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_ef2f91d0ead65294a0e719eeaef94da5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Оба трансформатора повреждены на подстанции "Радуга" в Энергодаре после удара украинских дронов, характер повреждений уточняется, сообщает пресс-служба Запорожской АЭС. Ранее в среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. "На подстанции повреждены оба трансформатора. Характер повреждений уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231010/energodar-1901665540.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951309_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_3f804fae3f7b0d38a99a475d358dfe70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины
Энергодар, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ повредили два трансформатора на подстанции "Радуга" в Энергодаре

На подстанции "Радуга" в Энергодаре после атаки ВСУ повреждены 2 трансформатора

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Оба трансформатора повреждены на подстанции "Радуга" в Энергодаре после удара украинских дронов, характер повреждений уточняется, сообщает пресс-служба Запорожской АЭС.
Ранее в среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали.
"На подстанции повреждены оба трансформатора. Характер повреждений уточняется", - говорится в сообщении.
Энергодар - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Энергодар остался без воды из-за удара беспилотника
10 октября 2023, 09:43
 
ЭнергодарАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала