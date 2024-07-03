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Мэр Энергодара заявил об угрозе жизнеобеспечению из-за удара ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 03.07.2024 (обновлено: 15:26 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/energodar-1957128671.html
Мэр Энергодара заявил об угрозе жизнеобеспечению из-за удара ВСУ
Мэр Энергодара заявил об угрозе жизнеобеспечению из-за удара ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
Мэр Энергодара заявил об угрозе жизнеобеспечению из-за удара ВСУ
В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:10
2024-07-03T15:26
специальная военная операция на украине
энергодар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали."В результате атаки большая часть города без света и воды. Создана значительная угроза жизнеобеспечению города", - написал Сеновоз.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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энергодар, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Происшествия
Мэр Энергодара заявил об угрозе жизнеобеспечению из-за удара ВСУ

Мэр Энергодара Сеновоз заявил о угрозе жизнеобеспечению из-за удара ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.
В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали.
"В результате атаки большая часть города без света и воды. Создана значительная угроза жизнеобеспечению города", - написал Сеновоз.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарПроисшествия
 
 
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