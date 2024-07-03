https://ria.ru/20240703/energodar-1957115012.html
Лихачев призвал МАГАТЭ и ООН обратить внимание ситуацию в Энергодаре
Лихачев призвал МАГАТЭ и ООН обратить внимание ситуацию в Энергодаре - РИА Новости, 03.07.2024
Лихачев призвал МАГАТЭ и ООН обратить внимание ситуацию в Энергодаре
Россия ждет от МАГАТЭ оценки действий Киева после атаки по подстанции в Энергодаре, под удар осознанно были поставлены сотрудники Запорожской АЭС, заявил... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:47
2024-07-03T14:47
2024-07-03T15:42
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Россия ждет от МАГАТЭ оценки действий Киева после атаки по подстанции в Энергодаре, под удар осознанно были поставлены сотрудники Запорожской АЭС, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.Он сообщил, что ВСУ утром ударили беспилотниками по подстанции Радуга в Энергодаре, когда бригада работников ЗАЭС восстанавливала там электроснабжение. По его словам, в результате атаки пострадали восемь человек, им оказана необходимая помощь."Это, пожалуй, первая атака, где осознанно под удар были подведены сотрудники Запорожской атомной электростанции. Это не просто компрометация принципов безопасности МАГАТЭ – это демонстративное нарушение. И мы, конечно, очень хотим, чтобы этому была дана оценка", - заявил Лихачев.Также Лихачев отметил, что Россия ждет оценки ситуации в Энергодаре по линии ООН."Здесь, как я понимаю, сам господин (генсек ООН Антониу - ред.) Гутерреш должен присутствовать на завтрашнем заседании (Шанхайской организации сотрудничества - ред.). Мы конечно не можем навязывать, но ждем от них этой оценки", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос о том, могут ли представители ООН отреагировать на эту атаку.Он подчеркнул, что Россия со своей стороны сделает "все, чтобы безопасная эксплуатация станции, комфортное проживание людей в Энергодаре продолжалось". "Но видимо у Киева совершенно другие планы", - добавил глава Росатома.
https://ria.ru/20240623/grossi-1954898449.html
https://ria.ru/20240703/zaes-1957123272.html
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Лихачев призвал МАГАТЭ и ООН обратить внимание ситуацию в Энергодаре
Лихачев: Россия ждет от МАГАТЭ и ООН оценку ситуации в Энергодаре
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Россия ждет от МАГАТЭ оценки действий Киева после атаки по подстанции в Энергодаре, под удар осознанно были поставлены сотрудники Запорожской АЭС, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Он сообщил, что ВСУ
утром ударили беспилотниками по подстанции Радуга в Энергодаре, когда бригада работников ЗАЭС восстанавливала там электроснабжение. По его словам, в результате атаки пострадали восемь человек, им оказана необходимая помощь.
"Это, пожалуй, первая атака, где осознанно под удар были подведены сотрудники Запорожской атомной электростанции. Это не просто компрометация принципов безопасности МАГАТЭ – это демонстративное нарушение. И мы, конечно, очень хотим, чтобы этому была дана оценка", - заявил Лихачев.
Также Лихачев отметил, что Россия ждет оценки ситуации в Энергодаре по линии ООН.
"Здесь, как я понимаю, сам господин (генсек ООН Антониу - ред.) Гутерреш должен присутствовать на завтрашнем заседании (Шанхайской организации сотрудничества - ред.). Мы конечно не можем навязывать, но ждем от них этой оценки", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос о том, могут ли представители ООН отреагировать на эту атаку.
Он подчеркнул, что Россия со своей стороны сделает "все, чтобы безопасная эксплуатация станции, комфортное проживание людей в Энергодаре продолжалось". "Но видимо у Киева совершенно другие планы", - добавил глава Росатома.