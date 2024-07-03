Рейтинг@Mail.ru
Лихачев призвал МАГАТЭ и ООН обратить внимание ситуацию в Энергодаре - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 03.07.2024 (обновлено: 15:42 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/energodar-1957115012.html
Лихачев призвал МАГАТЭ и ООН обратить внимание ситуацию в Энергодаре
Лихачев призвал МАГАТЭ и ООН обратить внимание ситуацию в Энергодаре - РИА Новости, 03.07.2024
Лихачев призвал МАГАТЭ и ООН обратить внимание ситуацию в Энергодаре
Россия ждет от МАГАТЭ оценки действий Киева после атаки по подстанции в Энергодаре, под удар осознанно были поставлены сотрудники Запорожской АЭС, заявил... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:47
2024-07-03T15:42
энергодар
оон
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_4dde22a3342c1f40da03407df466665c.jpg
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Россия ждет от МАГАТЭ оценки действий Киева после атаки по подстанции в Энергодаре, под удар осознанно были поставлены сотрудники Запорожской АЭС, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.Он сообщил, что ВСУ утром ударили беспилотниками по подстанции Радуга в Энергодаре, когда бригада работников ЗАЭС восстанавливала там электроснабжение. По его словам, в результате атаки пострадали восемь человек, им оказана необходимая помощь."Это, пожалуй, первая атака, где осознанно под удар были подведены сотрудники Запорожской атомной электростанции. Это не просто компрометация принципов безопасности МАГАТЭ – это демонстративное нарушение. И мы, конечно, очень хотим, чтобы этому была дана оценка", - заявил Лихачев.Также Лихачев отметил, что Россия ждет оценки ситуации в Энергодаре по линии ООН."Здесь, как я понимаю, сам господин (генсек ООН Антониу - ред.) Гутерреш должен присутствовать на завтрашнем заседании (Шанхайской организации сотрудничества - ред.). Мы конечно не можем навязывать, но ждем от них этой оценки", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос о том, могут ли представители ООН отреагировать на эту атаку.Он подчеркнул, что Россия со своей стороны сделает "все, чтобы безопасная эксплуатация станции, комфортное проживание людей в Энергодаре продолжалось". "Но видимо у Киева совершенно другие планы", - добавил глава Росатома.
https://ria.ru/20240623/grossi-1954898449.html
https://ria.ru/20240703/zaes-1957123272.html
https://ria.ru/20240703/energodar-1957128671.html
энергодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_99596c1841f3fa3819453fc7e8548088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, оон, россия
Энергодар, ООН, Россия
Лихачев призвал МАГАТЭ и ООН обратить внимание ситуацию в Энергодаре

Лихачев: Россия ждет от МАГАТЭ и ООН оценку ситуации в Энергодаре

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Россия ждет от МАГАТЭ оценки действий Киева после атаки по подстанции в Энергодаре, под удар осознанно были поставлены сотрудники Запорожской АЭС, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Он сообщил, что ВСУ утром ударили беспилотниками по подстанции Радуга в Энергодаре, когда бригада работников ЗАЭС восстанавливала там электроснабжение. По его словам, в результате атаки пострадали восемь человек, им оказана необходимая помощь.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Гросси призвал остановить атаки на Энергодар
23 июня, 19:20
"Это, пожалуй, первая атака, где осознанно под удар были подведены сотрудники Запорожской атомной электростанции. Это не просто компрометация принципов безопасности МАГАТЭ – это демонстративное нарушение. И мы, конечно, очень хотим, чтобы этому была дана оценка", - заявил Лихачев.
Также Лихачев отметил, что Россия ждет оценки ситуации в Энергодаре по линии ООН.
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Атака ВСУ нарушила штатную работу ЗАЭС, сообщили на станции
Вчера, 15:00
"Здесь, как я понимаю, сам господин (генсек ООН Антониу - ред.) Гутерреш должен присутствовать на завтрашнем заседании (Шанхайской организации сотрудничества - ред.). Мы конечно не можем навязывать, но ждем от них этой оценки", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос о том, могут ли представители ООН отреагировать на эту атаку.
Он подчеркнул, что Россия со своей стороны сделает "все, чтобы безопасная эксплуатация станции, комфортное проживание людей в Энергодаре продолжалось". "Но видимо у Киева совершенно другие планы", - добавил глава Росатома.
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Мэр Энергодара заявил об угрозе жизнеобеспечению из-за удара ВСУ
Вчера, 15:10
 
ЭнергодарООНРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала