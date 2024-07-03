https://ria.ru/20240703/elektrosamokat-1957235373.html
В Симферополе девочка на электросамокате сбила женщину с коляской
В Симферополе девочка на электросамокате сбила женщину с коляской - РИА Новости, 03.07.2024
В Симферополе девочка на электросамокате сбила женщину с коляской
Девочка-подросток на электросамокате сбила женщину с коляской в Симферополе, начата проверка, сообщает СК. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T23:21
2024-07-03T23:21
2024-07-03T23:21
происшествия
симферополь
юрий гагарин (космонавт)
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Девочка-подросток на электросамокате сбила женщину с коляской в Симферополе, начата проверка, сообщает СК. "В соцмедиа сообщается, что в парке имени Юрия Гагарина в городе Симферополе 12-летняя девочка на прокатном электросамокате наехала на маму с коляской, в которой находился 2-летний ребенок. В результате столкновения у малолетней девочки диагностировано рассечение лба, ей понадобилась помощь медиков", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале. Отмечается, что по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой в том числе будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности прокатной компанией. О ходе проверки доложат в центральный аппарат ведомства.
https://ria.ru/20240528/voditel-1948977669.html
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происшествия, симферополь, юрий гагарин (космонавт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Симферополь, Юрий Гагарин (космонавт), Следственный комитет России (СК РФ)
В Симферополе девочка на электросамокате сбила женщину с коляской
В Симферополе девочка-подросток на электросамокате сбила женщину с коляской