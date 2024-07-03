https://ria.ru/20240703/elektrosamokat-1957235373.html

В Симферополе девочка на электросамокате сбила женщину с коляской

В Симферополе девочка на электросамокате сбила женщину с коляской - РИА Новости, 03.07.2024

В Симферополе девочка на электросамокате сбила женщину с коляской

Девочка-подросток на электросамокате сбила женщину с коляской в Симферополе, начата проверка, сообщает СК. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T23:21

2024-07-03T23:21

2024-07-03T23:21

происшествия

симферополь

юрий гагарин (космонавт)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Девочка-подросток на электросамокате сбила женщину с коляской в Симферополе, начата проверка, сообщает СК. "В соцмедиа сообщается, что в парке имени Юрия Гагарина в городе Симферополе 12-летняя девочка на прокатном электросамокате наехала на маму с коляской, в которой находился 2-летний ребенок. В результате столкновения у малолетней девочки диагностировано рассечение лба, ей понадобилась помощь медиков", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале. Отмечается, что по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой в том числе будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности прокатной компанией. О ходе проверки доложат в центральный аппарат ведомства.

https://ria.ru/20240528/voditel-1948977669.html

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, симферополь, юрий гагарин (космонавт), следственный комитет россии (ск рф)