Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе девочка на электросамокате сбила женщину с коляской - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/elektrosamokat-1957235373.html
В Симферополе девочка на электросамокате сбила женщину с коляской
В Симферополе девочка на электросамокате сбила женщину с коляской - РИА Новости, 03.07.2024
В Симферополе девочка на электросамокате сбила женщину с коляской
Девочка-подросток на электросамокате сбила женщину с коляской в Симферополе, начата проверка, сообщает СК. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T23:21
2024-07-03T23:21
происшествия
симферополь
юрий гагарин (космонавт)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Девочка-подросток на электросамокате сбила женщину с коляской в Симферополе, начата проверка, сообщает СК. "В соцмедиа сообщается, что в парке имени Юрия Гагарина в городе Симферополе 12-летняя девочка на прокатном электросамокате наехала на маму с коляской, в которой находился 2-летний ребенок. В результате столкновения у малолетней девочки диагностировано рассечение лба, ей понадобилась помощь медиков", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале. Отмечается, что по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой в том числе будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности прокатной компанией. О ходе проверки доложат в центральный аппарат ведомства.
https://ria.ru/20240528/voditel-1948977669.html
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, симферополь, юрий гагарин (космонавт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Симферополь, Юрий Гагарин (космонавт), Следственный комитет России (СК РФ)
В Симферополе девочка на электросамокате сбила женщину с коляской

В Симферополе девочка-подросток на электросамокате сбила женщину с коляской

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Девочка-подросток на электросамокате сбила женщину с коляской в Симферополе, начата проверка, сообщает СК.
"В соцмедиа сообщается, что в парке имени Юрия Гагарина в городе Симферополе 12-летняя девочка на прокатном электросамокате наехала на маму с коляской, в которой находился 2-летний ребенок. В результате столкновения у малолетней девочки диагностировано рассечение лба, ей понадобилась помощь медиков", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.
Отмечается, что по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой в том числе будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности прокатной компанией. О ходе проверки доложат в центральный аппарат ведомства.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
В Москве водитель сбил подростка на электросамокате
28 мая, 18:38
 
ПроисшествияСимферопольЮрий Гагарин (космонавт)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала